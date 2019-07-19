Тюменец отделался штрафом за нападение на полицейского в аэропорту Рощино

Из материалов уголовного дела следует, что тюменец 1988 года рождения нарушил общественный порядок в аэропорту, сотрудник транспортной полиции решил его задержать. Когда мужчину пытались доставить в дежурную часть, он ударил полицейского. По версии следствия, это были применение не опасного для здоровья насилия.