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Тюменец отделался штрафом за нападение на полицейского в аэропорту Рощино

19 июля 2019, 06:05
Фото: 1Mi
В областной столице вынесли приговор мужчине, который в декабре прошлого года напал на сотрудника полиции в тюменском аэропорту Рощино.
Сюжет
Тюмень

Из материалов уголовного дела следует, что тюменец 1988 года рождения нарушил общественный порядок в аэропорту, сотрудник транспортной полиции решил его задержать. Когда мужчину пытались доставить в дежурную часть, он ударил полицейского. По версии следствия, это были применение не опасного для здоровья насилия.

С учетом этого, а также того, что тюменец раскаялся, признал вину и извинился перед сотрудником полиции, ему назначили наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей в доход государства.

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#Новости#Суды#Аэропорт Рощино#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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