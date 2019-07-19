Сбербанк продает тюменский офис на Мельникайте за 170 млн рублей

На улице Мельникайте, 5 продаётся офис Сбербанка площадью 3,7 тыс. квадратных метров. Торги объявлены на 9 августа.
Ранее в областной столице банк выставил на продажу здание по улице Московский тракт, 14 на условиях обратной аренды. Общая площадь строения 1,3 «квадратов», но его цена не называется.
В июле Сбербанк попытался продать здание на улице Профсоюзная, 52 за 260 млн рублей, но на торги никто не подал заявок. Специалисты утверждают, что в городе отмечается снижение деловой активности в части покупки недвижимости. Средняя стоимость квадратного метра в областной столице не превышает 54 тыс. рублей и держится на этой отметке уже 2 года.