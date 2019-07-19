Сбербанк продает тюменский офис на Мельникайте за 170 млн рублей

В июле Сбербанк попытался продать здание на улице Профсоюзная, 52 за 260 млн рублей, но на торги никто не подал заявок. Специалисты утверждают, что в городе отмечается снижение деловой активности в части покупки недвижимости. Средняя стоимость квадратного метра в областной столице не превышает 54 тыс. рублей и держится на этой отметке уже 2 года.