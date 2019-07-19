Росстат назвал число граждан зарабатывающих 1 млн рублей в месяц

Число работников миллионеров за год выросло на 38%. Почти 2 тыс. человек получает большую зарплату в сфере торговли и ремонта транспорта. Более 1 млн в месяц получают 1,9 ыс. специалистов в научной и технической отрасли. Далее следуют финансисты, и нефтяники.