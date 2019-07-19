nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Росстат назвал число граждан зарабатывающих 1 млн рублей в месяц

19 июля 2019, 11:41
Фото: pixabay.com
Официальную зарплату более 1 млн рублей в месяц получает 11 тыс. человек. При этом самые высокие заработки в сфере культуры, шоу-бизнеса, прочих услуг, спорта и нефтяной промышленности.

Число работников миллионеров за год выросло на 38%. Почти 2 тыс. человек получает большую зарплату в сфере торговли и ремонта транспорта. Более 1 млн в месяц получают 1,9 ыс. специалистов в научной и технической отрасли. Далее следуют финансисты, и нефтяники.

Специалисты отмечают, что почти 800 тыс. человек получают заработок ниже прожиточного минимума в 11 280 рублей. Самая многочисленная категория граждан РФ (2,6 млн человек) зарабатывает от 34 до 40 тыс. в месяц.

Между тем данные Росстата не могут рассказать о размерах доходов учредителей получающих дивиденды или другие доходы не связанные с зарплатой.

В 2017 году Минтруд приостановил выплаты пенсий 220 тыс. пенсионеров, которые зарабатывали 1 млн рублей в год.

Материалы по теме
«Сколько ты зарабатываешь?» Под Тюменью спор о зарплате перерос в драку с ножом
#Новости#Зарплата#Россия#Александр Мязин#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25