Росстат назвал число граждан зарабатывающих 1 млн рублей в месяц

Число работников миллионеров за год выросло на 38%. Почти 2 тыс. человек получает большую зарплату в сфере торговли и ремонта транспорта. Более 1 млн в месяц получают 1,9 ыс. специалистов в научной и технической отрасли. Далее следуют финансисты, и нефтяники.
Специалисты отмечают, что почти 800 тыс. человек получают заработок ниже прожиточного минимума в 11 280 рублей. Самая многочисленная категория граждан РФ (2,6 млн человек) зарабатывает от 34 до 40 тыс. в месяц.
Между тем данные Росстата не могут рассказать о размерах доходов учредителей получающих дивиденды или другие доходы не связанные с зарплатой.
В 2017 году Минтруд приостановил выплаты пенсий 220 тыс. пенсионеров, которые зарабатывали 1 млн рублей в год.