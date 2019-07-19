Полиция изъяла 8 кг наркотиков у приезжего курьера в Тюмени

Отмечается, что в мае текущего года он приехал в Московскую область, где по указанию куратора получил очередную партию. Наркотики нужно было доставить в Уфу, Челябинск, Пермь, Екатеринбург и Тюмень. При задержании подозреваемого у него изъято 3,4 килограмма веществ. Более того, проведены обыски в тайниках, которые были расположены в Тюменской области. Ведется следствие. По решению суда он заключен под стражу.