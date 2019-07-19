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Полиция изъяла 8 кг наркотиков у приезжего курьера в Тюмени

19 июля 2019, 12:45
Фото: УМВД по Тюменской области
В Тюмени пойман курьер, который перевозил 8 килограммов наркотиков. В МВД отмечают, что мужчина работал в Уфе, Челябинске, Перми и Екатеринбурге. По факту обнаружение крупной партии возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 и ч.5 ст. 228.1 УК РФ.
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Тюмень

По данным следствия, подозреваемый являлся региональным курьером. Он перевозил крупные партии запрещенных веществ и оборудовал тайники в разных субъектах страны.

Фото: ЧС Тюмень

Отмечается, что в мае текущего года он приехал в Московскую область, где по указанию куратора получил очередную партию. Наркотики нужно было доставить в Уфу, Челябинск, Пермь, Екатеринбург и Тюмень. При задержании подозреваемого у него изъято 3,4 килограмма веществ. Более того, проведены обыски в тайниках, которые были расположены в Тюменской области. Ведется следствие. По решению суда он заключен под стражу.

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