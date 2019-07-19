До 70% россиян считают наличие образования необязательным для хорошей работы

Отмечается, что в 1991 году подобных образом рассуждали 47% респондентов. В 2019 их число выросло до 70%. Специалисты отмечают стабильный тренд и заявляют о снижении престижности вузов у большей части населения.
Между тем больше всего в важности получения диплома уверены молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. До 76% считают, что без данного документа не смогут получить хорошую работу. 63% опрошенных уверено в снижении доступности обучения в вузах.
В Тюмени отмечается нехватка рабочих строительных специальностей. По данным Avito, в 18% вакансий работодателям нужны разнорабочие, каменщики, сварщики и узкопрофильные специалисты.