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Бизнесмен спрятался в машине от тюменских приставов, но заплатил 260 тыс. рублей

19 июля 2019, 12:08
Фото: ФССП по Тюменской области
В областной столице тюменец на 1,5 часа закрылся в своём автомобиле, когда к нему пришли приставы. Он задолжал по алиментам 260 тыс. рублей, но заплатил долг.
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Тюмень

Сотрудники ФССП выяснили где проживает неплательщик и прибыли по указанному адресу. Выяснилось, что у горожанина в собственности есть дом, автомобиль Volkswagen Touareg и рабочий бизнес.

Заметив приставов мужчина спрятался в своём автомобиле и заблокировал двери. Отмечается, что «сотрудники службы через закрытое стекло донесли до должника суть визита».

Изначально приставы хотели забрать внедорожник в качестве оплаты за алименты, но бизнесмен позвонил своему брату и он привез необходимую сумму. Через несколько часов инцидент был исчерпан, а задолженность полностью погашена.

В 2018 году тюменцы задолжали по исполнительным производствам около 29 млрд рублей.

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#Новости#Судебные приставы#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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