Бизнесмен спрятался в машине от тюменских приставов, но заплатил 260 тыс. рублей

Сотрудники ФССП выяснили где проживает неплательщик и прибыли по указанному адресу. Выяснилось, что у горожанина в собственности есть дом, автомобиль Volkswagen Touareg и рабочий бизнес.
Заметив приставов мужчина спрятался в своём автомобиле и заблокировал двери. Отмечается, что «сотрудники службы через закрытое стекло донесли до должника суть визита».
Изначально приставы хотели забрать внедорожник в качестве оплаты за алименты, но бизнесмен позвонил своему брату и он привез необходимую сумму. Через несколько часов инцидент был исчерпан, а задолженность полностью погашена.
В 2018 году тюменцы задолжали по исполнительным производствам около 29 млрд рублей.