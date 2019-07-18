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В субботу центр Тюмени перекроют для транспорта на несколько часов

18 июля 2019, 12:05
Фото: Тюмень - наш дом
Центр Тюмени перекроют для автомобилистов 20 июля. В субботу пройдет полумарафон «Стальной характер». Более того, изменят маршруты городские автобусы №13, 39, 43 и 62.
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Тюмень

Отмечается, что общая длинна перекрытых участков дороги составит 21 километр. На данный момент идут последние приготовления для организации состязания. Временные ограничения в движении будут введены с 08:00 до 14:00. Отмечается, что в это время будут перекрыты часть центральной площади Тюмени, улицы Водопроводной, 8 Марта, Хохрякова, Комсомольской и Орджоникидзе.

Городские власти просят горожан учесть дорожную ситуацию и изменить маршрут движения.

В областной столице, в связи с ремонтными работами, перекрыто движение на улицах Ленина, Красина, Осипенко, Мельникайте. Всего в городе действует 15 ограничений для автомобильного транспорта.

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#Новости#Дорожное движение#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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