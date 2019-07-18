В субботу центр Тюмени перекроют для транспорта на несколько часов

Отмечается, что общая длинна перекрытых участков дороги составит 21 километр. На данный момент идут последние приготовления для организации состязания. Временные ограничения в движении будут введены с 08:00 до 14:00. Отмечается, что в это время будут перекрыты часть центральной площади Тюмени, улицы Водопроводной, 8 Марта, Хохрякова, Комсомольской и Орджоникидзе.