Тюменца ждет пять лет колонии за поездку в магазин на тракторе

Из материалов дела следует, что в ночное время инспекторы ДПС остановили трактор, за рулем которого находился мужчина 1978 года рождения. Сотрудники полиции попросили предъявить документы, в том числе и путевку на выезд трактора, последней у водителя не оказалось. Кроме того, мужчина, управлявший сельхозтехникой, находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Как позже выяснилось, задержанный работал у индивидуального предпринимателя трактористом. В ту ночь он задержался на работе, и употребив спиртное, мужчине понадобились сигареты. Чтобы быстрее добраться до магазина он воспользовался трактором, на котором работал. При этом разрешение на выезд работодатель не давал.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством». Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.