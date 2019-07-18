Тюменца ждет пять лет колонии за поездку в магазин на тракторе

Из материалов дела следует, что в ночное время инспекторы ДПС остановили трактор, за рулем которого находился мужчина 1978 года рождения. Сотрудники полиции попросили предъявить документы, в том числе и путевку на выезд трактора, последней у водителя не оказалось. Кроме того, мужчина, управлявший сельхозтехникой, находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.