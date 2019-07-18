nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменца ждет пять лет колонии за поездку в магазин на тракторе

18 июля 2019, 05:06
Фото: 1Mi
В отношении жителя села Вагай возбудили уголовное дело, он поехал в магазин на тракторе, на котором работал.
Сюжет
Тюмень

Из материалов дела следует, что в ночное время инспекторы ДПС остановили трактор, за рулем которого находился мужчина 1978 года рождения. Сотрудники полиции попросили предъявить документы, в том числе и путевку на выезд трактора, последней у водителя не оказалось. Кроме того, мужчина, управлявший сельхозтехникой, находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как позже выяснилось, задержанный работал у индивидуального предпринимателя трактористом. В ту ночь он задержался на работе, и употребив спиртное, мужчине понадобились сигареты. Чтобы быстрее добраться до магазина он воспользовался трактором, на котором работал. При этом разрешение на выезд работодатель не давал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством». Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Материалы по теме
На тюменском автодроме под лед провалился трактор
#Новости#Нетрезвые водители#Вагайский район#Тюменская область#Уголовное дело#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25