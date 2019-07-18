Стоимость яблок в тюменских магазинах приближается к цене мясных продуктов

Отмечается, что импортные продукты серьезно подорожали в сравнении с ценами лета 2018 года. Это связанно с засухой и жаркой погодой в Европе. Местные продавцы вынуждены больше закупать продуктов у иностранных поставщиков, что сказывается на цене и для российских потребителей.