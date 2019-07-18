nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Стоимость яблок в тюменских магазинах приближается к цене мясных продуктов

18 июля 2019, 12:46
Фото: 1Mi
В Тюмени растут цены на яблоки, бананы, апельсины и молочные продукты. По информации Уральского ГУ Банка России, фрукты дорожают из-за засухи в Европе. В результате цена яблок в магазинах города составила 110-150 рублей за кг, приблизившись к стоимости мясных продуктов.
Сюжет
Тюмень

Отмечается, что импортные продукты серьезно подорожали в сравнении с ценами лета 2018 года. Это связанно с засухой и жаркой погодой в Европе. Местные продавцы вынуждены больше закупать продуктов у иностранных поставщиков, что сказывается на цене и для российских потребителей.

Весной в Польше часть урожая яблок пришла в негодность, а на другие фрукты повысился спрос.

Примерно на 7% увеличилась цена на мороженое. Специалисты отмечают, что в УрФО стабильно повышается спрос потребителей на данную продукцию. Между тем общий уровень инфляции в 2019 году составил почти 5%.

Материалы по теме
Сколько стоит продовольственная корзина в тюменских сетевых продмагах?
#Новости#Магазины#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25