Сколько стоит продовольственная корзина в тюменских сетевых продмагах?

По официальной российской статистике граждане в нашей стране тратят на продукты питания - 31,2 % своих доходов (данные за 2018 год). В значительной части стран Западной Европы расходы существенно меньше. В Люксембурге – 8,7%, Великобритании – 10%, Нидерландах – 10,6%, Ирландии – 11,5%, Финляндии – 11,7%, Норвегии – 11,8%, Германии – 12,1%, Франции – 13,4%, Чехии -19,8%, Польше - 24,3%, Латвии – 26,2%.
Посмотреть ценники на товары первой продуктовой необходимости отправился наш корреспондент в два популярных сетевых гипермаркета: Ленту и Ашан. Мы не ставили целью нашего небольшого исследования рекламу отдельных видов товаров или производителей и старались выбирать продукты из средней ценовой категории.
Итак, берем тележку и затариваемся продуктами в Ашане. Мука (2кг), можно выбрать за 75, 79 или 68 рублей. Выбираем наименее затратный вариант. Теперь нужно взять сладенького. Сахар песок 1 кг 34,99 рублей, пятикилограммовый мешок 194,9 рубля. Кладем в корзину мешок. Яйцо выбираем упаковку 20 штук – 100,26 рубля. Молоко лучше взять 3,2% жирности, получается 43,65 рубля за литр.
Идем дальше за хлебом. Можно взять белый – 23,23 буханка весом 550 граммов или lарницкий за 24,9 рубля. Берем оба. Неплохо бы и курочки отведать – тушки разного веса, но за один кг заплатим 154,06 руб. Пусть она будет весом 2 кг – итого 308,12 руб. Говядина полезный продукт, придется раскошелиться. Лопатка обойдется в 584,9 рубля за кг. Пусть их будет в расфасовке два. Итого – 1170 рублей. Можно и свинины тогда еще взять. Один кг корейки обойдется в 469,9 рубля. Теперь лук, без него трудно вкусно приготовить. За килограмм репчатого лука - отдаем 49,9 рублей.
Капуста вытянет из кошелька 23,9 рубля за кг, пусть кочан на 2 кг, итого 48 руб. Морковь – 46,9, картофель – 47,47 руб, его возьмем 5 кг. Получается с морковью – 282 руб.
Подсолнечное масло можно взять и за 49,99 рубля за литр и за 109,49 рубля. Возьмем средний вариант - за 92,99 руб.
Продвигаемся к гарнирам. Макароны обойдутся вам примерно в 50 рублей за 500 граммовую упаковку. Рис можно взять за 76 рублей (900 г) или за 84 (полноценный кг). Можно и самый дешевый - за 40 рублей 800 г, но не будем опускаться ниже плинтуса. Гречка – наше все, мимо нее не пройти. Берем 900 г упаковку за 72 рубля. Овсянка – 45 рублей, но я не поклонник корма для копытных животных. Перловка – за 20 рублей. Назад в армию? Нет, я свой долг Родине отдал.
Тележка подъезжает к кассе, выкладываем, считает, чек. Округляем и получаем 3000 рублей за поход в Ашан. И это без сметаны, творога, сливочного масла, рыбы, фруктов и конфет. Дешево и сердито.
Теперь отправляемся в Ленту.
Начинаем, как и в Ашане с муки. За 2 кг – 65 рублей. Цены без скидок, копейки округляем до рубля. Макароны – 48 за 450 г российского происхождения. Итальянские – 80 руб. за 500 г.
Сахарок в виде песка – 41 руб. за кг, рис круглозернй – 105 за 800 г. Горох шлифованный – 63 руб за 900 г. Пшено 130 рублей за 900 г. Подсолнечное масло 1 литр – 98 руб. Рис кубанский – 122 руб. за 900 г. Круглозерный – 95 руб за 900 г упаковку, можно найти и дешевле. Крупа гречневая – 108 руб. за 800 г.
Перемещаемся к колбасе. Молочная, местных производителей обойдется вам за 433 рубля, сырокопченая – за 897 руб. Яйцо 30 шт – 195 руб. Можно и дешевле – за 158 руб. Или десяток белого столового - за 73 рубля.
Молоко 3,5% - 63 рубля за 950 г. Если процент 3,2, то стоить это будет 47 рублей, но за 900 мл.
Тушка цыпленка бройлера обойдется за 1 кг в 168 рублей. Говядина лопатка – 589 руб. за 1 кг. Свинина шея – 420 руб. за 1 кг. Яблоки Айдаред – 137 руб. Томаты – 116 за упаковку 700 г. Огурцы среднеплодные – 70 рублей за 600 г.
Морковь мытая – 95 руб., лук репчатый – 58 руб., картофель молодой 42 руб. за кг. Пятикилограммовую сетку с картофелем можно приобрести и за 179 рублей.
И хлеб белый можно взять за 35 руб., также как и дарницкий.
Зная цены, вы можете смело отправляться в любой из сетевых продмагов для пополнения своих запасов продуктов. Если, вы, конечно, не пополняете свой запас калорий исключительно в общепите.
А мы спустя несколько месяцев пройдем по магазинам еще раз и проверим как изменилась стоимость товаров.