Сколько стоит продовольственная корзина в тюменских сетевых продмагах?

Продвигаемся к гарнирам. Макароны обойдутся вам примерно в 50 рублей за 500 граммовую упаковку. Рис можно взять за 76 рублей (900 г) или за 84 (полноценный кг). Можно и самый дешевый - за 40 рублей 800 г, но не будем опускаться ниже плинтуса. Гречка – наше все, мимо нее не пройти. Берем 900 г упаковку за 72 рубля. Овсянка – 45 рублей, но я не поклонник корма для копытных животных. Перловка – за 20 рублей. Назад в армию? Нет, я свой долг Родине отдал.