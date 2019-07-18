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Семейное кафе «Бухара» в свой десятетилетний юбилей разыгрывает электросамокат

18 июля 2019, 12:01
Фото: vk.com/buhara72
2 августа всех гостей семейного кафе «Бухара» ждет зажигательная шоу- программа, розыгрыш суперприза и праздничное меню. Приходите с семьей и приводите друзей, чтобы отметить этот праздник вместе!
Сюжет
Тюмень

Семейное кафе «Бухара» мгновенно вписалось в тюменский ресторанный ландшафт и в рекордно короткие сроки завоевало сердца своих гостей!

И вот уже 10 лет кафе «Бухара» поддерживает традиции гостеприимства и остается одним из самых любимых мест в Тюмени. Здесь всегда можно вкусно поесть и прекрасно провести время в уютной и дружеской атмосфере с семьей или друзьями .

2 августа кафе «Бухара» отмечает свой юбилей - ему исполняется десять лет! Приходите с семьей и приводите друзей, чтобы отметить этот праздник вместе! Вас ждет развлекательная программа, праздничное меню и суперприз!

В честь своего юбилейного дня рождения кафе Бухара запускает розыгрыш популярного транспорта — электросамокат!

Счастливым обладателем которого может стать только один из наших любимых гостей!

Условия участия в розыгрыше очень простые:

- станьте гостем кафе с 1 июля по 01 августа 2019 г;

- оплатите ужин на сумму не меньше 1500₽;

- укажите на чеке ФИО и свой номер телефона;

- передайте администраторам свой чек для участия в конкурсе;

- приходите 02 августа на праздничную вечеринку и выигрывайте электросамокат!

Желаем удачи!

Открыты каждый день с 10:00 по адресу:

Тюмень, ул. Широтная, 106/А

Тел. 68-03-03

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#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Город
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