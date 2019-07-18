Семейное кафе «Бухара» в свой десятетилетний юбилей разыгрывает электросамокат

Семейное кафе «Бухара» мгновенно вписалось в тюменский ресторанный ландшафт и в рекордно короткие сроки завоевало сердца своих гостей!
И вот уже 10 лет кафе «Бухара» поддерживает традиции гостеприимства и остается одним из самых любимых мест в Тюмени. Здесь всегда можно вкусно поесть и прекрасно провести время в уютной и дружеской атмосфере с семьей или друзьями .
2 августа кафе «Бухара» отмечает свой юбилей - ему исполняется десять лет! Приходите с семьей и приводите друзей, чтобы отметить этот праздник вместе! Вас ждет развлекательная программа, праздничное меню и суперприз!
В честь своего юбилейного дня рождения кафе Бухара запускает розыгрыш популярного транспорта — электросамокат!
Счастливым обладателем которого может стать только один из наших любимых гостей!
Условия участия в розыгрыше очень простые:
- станьте гостем кафе с 1 июля по 01 августа 2019 г;
- оплатите ужин на сумму не меньше 1500₽;
- укажите на чеке ФИО и свой номер телефона;
- передайте администраторам свой чек для участия в конкурсе;
- приходите 02 августа на праздничную вечеринку и выигрывайте электросамокат!
Желаем удачи!
Открыты каждый день с 10:00 по адресу:
Тюмень, ул. Широтная, 106/А
Тел. 68-03-03