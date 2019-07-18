Семейное кафе «Бухара» в свой десятетилетний юбилей разыгрывает электросамокат

И вот уже 10 лет кафе «Бухара» поддерживает традиции гостеприимства и остается одним из самых любимых мест в Тюмени. Здесь всегда можно вкусно поесть и прекрасно провести время в уютной и дружеской атмосфере с семьей или друзьями .