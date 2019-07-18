Сбербанк сообщил о возобновлении работы Антипинского НПЗ

Между тем, уральское издание Znak.com пишет, что сегодня тюменский арбитраж отложил на 8 августа рассмотрение дела о банкротстве Антипинского НПЗ. Поводом для этого послужило, что материалы о банкротстве находятся в Восьмом арбитражном апелляционном суде Омска.