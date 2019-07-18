Сбербанк сообщил о возобновлении работы Антипинского НПЗ

Сообщается, что работа АНПЗ будет проходить в штатном режиме с использованием давальческого сырья.
Кроме этого сегодня, 18 июля, состоялась встреча представителей «СОКАР Энергоресурс» с губернатором Тюменской области Александром Моором.
Гендиректор «СОКАР Энергоресурс» Фарид Дэафаров заявил, что главное в нынешних обстоятельствах – сохранить функционал завода, который обеспечивает трудоустройство нескольких тысяч человек, а значит стабильность и благосостояние их семей.
Между тем, уральское издание Znak.com пишет, что сегодня тюменский арбитраж отложил на 8 августа рассмотрение дела о банкротстве Антипинского НПЗ. Поводом для этого послужило, что материалы о банкротстве находятся в Восьмом арбитражном апелляционном суде Омска.
Против переноса выступали: «Абсолют банк», АНПЗ, группа компаний «СБК».
«Безусловно, мы заинтересованы и будем делать все, чтобы сохранить действующее предприятие с рабочим коллективом и сохранить экономический субъект на территории нашей области», — говорил в мае губернатор Александр Моор.
Накануне стало известно, что «Транснефть» возобновляет поставку нефти на АНПЗ.