Развитие лесного комплекса в Тюменской области обойдется в 7,8 млрд рублей

С 2019 по 2025 годы на развитие леса ежегодно будет тратиться более 1 млрд рублей. Основная цель государственной программы Тюменской области «Развитие лесного комплекса» - повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.
В рамках программы будут проведены работы по созданию условий для повышения эффективности охраны лесов. Решение о выделение средств подписал губернатор Тюменской области Александр Моор, сказано на официальном портале правовой информации.
К окончанию программы в 2025 году лесистость территории Тюменской области составит порядка 44%.