Развитие лесного комплекса в Тюменской области обойдется в 7,8 млрд рублей

В Тюменской области к 2025 году планируют восстановить все вырубленные и погибшие деревья. На эти цели за шесть лет потратят 7,8 млрд рублей, из которых субсидии из федерального бюджета составят около трети необходимой суммы, остальное составят деньги из региональной казны.

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