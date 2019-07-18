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Развитие лесного комплекса в Тюменской области обойдется в 7,8 млрд рублей

18 июля 2019, 05:59
Фото: 1Mi
В Тюменской области к 2025 году планируют восстановить все вырубленные и погибшие деревья. На эти цели за шесть лет потратят 7,8 млрд рублей, из которых субсидии из федерального бюджета составят около трети необходимой суммы, остальное составят деньги из региональной казны.
Сюжет
Тюмень

С 2019 по 2025 годы на развитие леса ежегодно будет тратиться более 1 млрд рублей. Основная цель государственной программы Тюменской области «Развитие лесного комплекса» - повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

В рамках программы будут проведены работы по созданию условий для повышения эффективности охраны лесов. Решение о выделение средств подписал губернатор Тюменской области Александр Моор, сказано на официальном портале правовой информации.

К окончанию программы в 2025 году лесистость территории Тюменской области составит порядка 44%.

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#Новости#Озеленение#Лес#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Экономика
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