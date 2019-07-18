Новым генеральным директором АО «Тюменьэнерго» стал Алексей Солдатенко

Решение принято советом директоров АО «Тюменьэнерго». Отмечается, что Солдатенко исполняет обязанности главы компании с 26 июня текущего года. До этого он работал в первого замгенерального директора общества. Перед новым руководством поставлена задача в дальнейшем улучшении производственных и финансово-экономических показателей организации.