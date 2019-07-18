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Новым генеральным директором АО «Тюменьэнерго» стал Алексей Солдатенко

18 июля 2019, 12:26
Фото: Тюменьэнерго
Кадровые изменения произошли в руководстве АО «Тюменьэнерго» («Россети Тюмень»). Генеральным директором организации назначен Алексей Солдатенко.
Сюжет
Тюмень

Решение принято советом директоров АО «Тюменьэнерго». Отмечается, что Солдатенко исполняет обязанности главы компании с 26 июня текущего года. До этого он работал в первого замгенерального директора общества. Перед новым руководством поставлена задача в дальнейшем улучшении производственных и финансово-экономических показателей организации.

«Алексей Солдатенко с первых дней в качестве главы «Россети Тюмень» проявил себя профессионалом, тонко разбирающимся в специфике региональной электроэнергетики», - отметил генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

В июне совет директоров освободил с занимаемой должности Александра Мелихова. По словам бывшего главы компании, уход связан с состоянием здоровья.

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