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Директор тюменского медколледжа обвиняется в краже плитки и трудоустройстве дочери

18 июля 2019, 10:47
Фото: 1Mi
Глава тюменского медицинского колледжа обвиняют в продаже стройматериалов и злоупотреблении должностными полномочиями. 16 июля прокуратура региона направила материалы дела в отношении Марины Макаровой в суд.
Сюжет
Тюмень

Отмечается, что в 2014 году директор колледжа похитила плитку и ламинат на 51 тысячу рублей. Для сокрытия кражи были составлены акты на списание материалов. Более того, Макарова трудоустроила в учебном заведении свою дочь.

По данным прокуратуры, обвиняемая устроила беременную дочь для создания условий при назначении пособия по социальному страхованию. Следователи утверждают, что она фактически не работала и получила 240 тыс. рублей.

С 16 июля в Ленинском районном суде началось рассмотрение дела бывшего главврача поликлиники Нигинского. Его обвиняют в получении крупной взятки в размере 3,5 млн рублей.

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#Новости#Прокуратура#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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