Директор тюменского медколледжа обвиняется в краже плитки и трудоустройстве дочери

Отмечается, что в 2014 году директор колледжа похитила плитку и ламинат на 51 тысячу рублей. Для сокрытия кражи были составлены акты на списание материалов. Более того, Макарова трудоустроила в учебном заведении свою дочь.
По данным прокуратуры, обвиняемая устроила беременную дочь для создания условий при назначении пособия по социальному страхованию. Следователи утверждают, что она фактически не работала и получила 240 тыс. рублей.
С 16 июля в Ленинском районном суде началось рассмотрение дела бывшего главврача поликлиники Нигинского. Его обвиняют в получении крупной взятки в размере 3,5 млн рублей.