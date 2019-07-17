Всегда на стиле: популярные тренды мужской моды в 2019 году

Успешные мужчины всегда следят за тенденциями в мире мужской моды и красоты, с которыми можно ознакомиться на сайте https://mens-trend. Например, борода несколько лет назад считалась признаком неухоженной внешности, сейчас же она, наоборот, признана едва ли не самым главным признаком мужественности.
Два раза в год во Флоренции проходят модные показы мужской одежды, идеи с мероприятия становятся настоящими хитами в мире моды, так как образы поистине вдохновляют. Показ посещают мировые звезды, которые в дальнейшем используют идеи в своих образах.
Стоит отметить, что в 2019 году в большей степени повторяются тенденции прошлого года. Популярными стали спортивные элементы и элегантный кэжуал. Мы собрали для вас самые актуальные тренды 2019 года.
Спортивные элементы
Ранее в моде ценилась классика и считалось, что выйти на улице в спортивных вещах — моветон. Однако с прошлого года дизайнеры стали использоваться в образах спортивные вещи. Оказалось, что классическое пальто может выигрышно смотреться с толстовкой, худи или спортивными штанами.
Главное — не выглядеть так, как будто вы только что вышли с тренировки.
Джинсовые рубашки
Элементы повседневного стиля обыгрывается в новых сочетаниях одежды. В настоящий момент в моде смешение классического стиля не только со спортивными, но и с повседневными вещами.
Так, джинсовые рубашки прекрасно смотрятся с пиджаком и брюками. Важно правильно подобрать цветовую гамму. Элегантнее всего смотрятся светло-голубые рубашки в сочетании с темно-синим пиджаком и черным галстуком.
Головной убор
В моде по-прежнему остаются фетровые шляпы, которые идут практически всем мужчинам. В 2019 году актуальным стал еще один головной убор — кепки. Наиболее популярны плоские кепки и восьмиклинки. Свою известность кепки получили в начале XIX и XX веках. Вспомните фильм «Острые козырьки», в котором наиболее подробно представлен данный образ.
Не стоит забывать о правильном сочетании одежды. Восьмиклинки будут уместно смотреться с костюмом-тройкой. Особенно выигрышно сочетать кепку с клетчатыми пиджаком.
Пиджак с водолазкой
Еще одним смешением повседневного и классического стилей стало сочетание водолазки и пиджака. Особенно актуальным данный образ станет в прохладную погоду.
Не забывайте правильно подбирать цвета, водолазка может быть на несколько тонов светлее или темнее пиджака.