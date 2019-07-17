nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Всегда на стиле: популярные тренды мужской моды в 2019 году

17 июля 2019, 10:07
Фото: pixabay.com
Ни для кого не секрет, что ко внешности мужчин в настоящее время предъявляются такие же жесткие требования, как и ко внешнему виду женщин.

Успешные мужчины всегда следят за тенденциями в мире мужской моды и красоты, с которыми можно ознакомиться на сайте https://mens-trend. Например, борода несколько лет назад считалась признаком неухоженной внешности, сейчас же она, наоборот, признана едва ли не самым главным признаком мужественности.

Два раза в год во Флоренции проходят модные показы мужской одежды, идеи с мероприятия становятся настоящими хитами в мире моды, так как образы поистине вдохновляют. Показ посещают мировые звезды, которые в дальнейшем используют идеи в своих образах.

Стоит отметить, что в 2019 году в большей степени повторяются тенденции прошлого года. Популярными стали спортивные элементы и элегантный кэжуал. Мы собрали для вас самые актуальные тренды 2019 года.

Спортивные элементы

Ранее в моде ценилась классика и считалось, что выйти на улице в спортивных вещах — моветон. Однако с прошлого года дизайнеры стали использоваться в образах спортивные вещи. Оказалось, что классическое пальто может выигрышно смотреться с толстовкой, худи или спортивными штанами.

Главное — не выглядеть так, как будто вы только что вышли с тренировки.

Джинсовые рубашки

Фото: pixabay.com

Элементы повседневного стиля обыгрывается в новых сочетаниях одежды. В настоящий момент в моде смешение классического стиля не только со спортивными, но и с повседневными вещами.

Так, джинсовые рубашки прекрасно смотрятся с пиджаком и брюками. Важно правильно подобрать цветовую гамму. Элегантнее всего смотрятся светло-голубые рубашки в сочетании с темно-синим пиджаком и черным галстуком.

Фото: pixabay.com

Головной убор

В моде по-прежнему остаются фетровые шляпы, которые идут практически всем мужчинам. В 2019 году актуальным стал еще один головной убор — кепки. Наиболее популярны плоские кепки и восьмиклинки. Свою известность кепки получили в начале XIX и XX веках. Вспомните фильм «Острые козырьки», в котором наиболее подробно представлен данный образ.

Не стоит забывать о правильном сочетании одежды. Восьмиклинки будут уместно смотреться с костюмом-тройкой. Особенно выигрышно сочетать кепку с клетчатыми пиджаком.

Фото: pixabay.com

Пиджак с водолазкой

Еще одним смешением повседневного и классического стилей стало сочетание водолазки и пиджака. Особенно актуальным данный образ станет в прохладную погоду.

Не забывайте правильно подбирать цвета, водолазка может быть на несколько тонов светлее или темнее пиджака.

#Новости#Ульяна Савина#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25