В России на 22% за четыре года снизилось число преподавателей в университетах

Число преподавателей в вузах страны снизилось с 2013 по 2017 год на 22% до 208 тыс. человек. Общее число студентов-бюджетников упало на 13% до 1,9 млн. При этом расходы на высшее образование в стране не растут уже несколько лет подряд. В 2013 году они составляли 513 млрд рублей, а в 2017 уже 511 млрд. Общая накопленная инфляция за это время составила 36%, сообщают Новые известия.