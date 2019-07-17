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В России на 22% за четыре года снизилось число преподавателей в университетах

17 июля 2019, 02:00
Фото: pixabay.com
За последние четыре года в России резко сократилось число преподавателей в университетах. Аналитики винят в этом сокращение финансирование из бюджета.

Число преподавателей в вузах страны снизилось с 2013 по 2017 год на 22% до 208 тыс. человек. Общее число студентов-бюджетников упало на 13% до 1,9 млн. При этом расходы на высшее образование в стране не растут уже несколько лет подряд. В 2013 году они составляли 513 млрд рублей, а в 2017 уже 511 млрд. Общая накопленная инфляция за это время составила 36%, сообщают Новые известия.

К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м. Такой прогноз представлен в докладе правительства. Между тем число абитуриентов за 5 лет должно вырасти на 10-15%.

Тенденция сокращения бесплатных мест прослеживается в регионах. Вузам сокращают финансирование. Студенты вынуждены уезжать в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

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#Новости#Вузы#Студенты#Александр Мязин#Политика
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