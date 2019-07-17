В ОКБ №2 от кровопотери скончался водитель Honda после вчерашнего ДТП

Серьёзное ДТП произошло под Тюменью 16 июля. Автомобиль Honda выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota на улице Трактовой в Боровом. В результате аварии внедорожник перевернулся. Очевидцы отмечают, что водителя Honda зажало в салоне. Вызволять мужчину приехали специалисты МЧС. В легковой машине находились молодые люди, которые ехали домой с пляжа. На месте ДТП образовалась большая пробка. ГИБДД организовали реверсивное движение по одной полосе.