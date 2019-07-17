nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В ОКБ №2 от кровопотери скончался водитель Honda после вчерашнего ДТП

17 июля 2019, 11:06
Фото: ВКонтакте
В Тюмени скончался водитель автомобиля Honda, попавший в ДТП 16 июля. Его родственники искали доноров для сдачи крови, но 28-летний мужчина умер в реанимации.
Сюжет
Тюмень

По данным медиков ОКБ №2, пострадавшего в ДТП доставили в очень тяжёлом состоянии. У него диагностировали множественные переломы и большую кровопотерю. Несмотря на усилия врачей водитель скончался 17 июля.

Серьёзное ДТП произошло под Тюменью 16 июля. Автомобиль Honda выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota на улице Трактовой в Боровом. В результате аварии внедорожник перевернулся. Очевидцы отмечают, что водителя Honda зажало в салоне. Вызволять мужчину приехали специалисты МЧС. В легковой машине находились молодые люди, которые ехали домой с пляжа. На месте ДТП образовалась большая пробка. ГИБДД организовали реверсивное движение по одной полосе.

Материалы по теме
Автомобиль Toyota перевернулся в результате серьезного ДТП под Тюмень
#Новости#ОКБ №2#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25