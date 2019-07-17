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Упаковка была похожа на польскую: в Тюмени уничтожили две тонны яблок

17 июля 2019, 05:10
Фото: Россельхознадзор
В областной столице в очередной раз уничтожили продукты питания. В Россельхознадзоре пояснили, что упаковка яблок по внешнему виду соответствовала продукции из Польши.
Сюжет
Тюмень

Рейд по выявлению запрещенных в России продуктов из Европы совместно провели Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам, представители Тюменской транспортной прокуратуры и Тюменской таможни.

В ходе осмотра склада по улице Дамбовская, 13 в Тюмени специалисты выявили факт реализации индивидуальным предпринимателем свежих яблок общим весом более двух тонн. Продукция не имела фитосанитарных сертификатов и товаросопроводительных документов.

Кроме того, по внешнему виду упаковка с яблоками соответствовала продукции, производимой в Республике Польша. Партию продуктов изъяли из оборота и уничтожили на полигоне ТБО.

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