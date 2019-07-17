Упаковка была похожа на польскую: в Тюмени уничтожили две тонны яблок

Рейд по выявлению запрещенных в России продуктов из Европы совместно провели Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам, представители Тюменской транспортной прокуратуры и Тюменской таможни.
В ходе осмотра склада по улице Дамбовская, 13 в Тюмени специалисты выявили факт реализации индивидуальным предпринимателем свежих яблок общим весом более двух тонн. Продукция не имела фитосанитарных сертификатов и товаросопроводительных документов.
Кроме того, по внешнему виду упаковка с яблоками соответствовала продукции, производимой в Республике Польша. Партию продуктов изъяли из оборота и уничтожили на полигоне ТБО.