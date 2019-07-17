Раньше в Тюменской области ТКО централизованно вывозили только из половины поселений

По мнению генерального директора ООО «ТЭО» Константина Фрумкина, задача регоператора в первую очередь состоит в том, чтобы выстроить эту цепочку. В чем она заключается? Первое – это сбор отходов. Что такое для жителя обращение с отходами? Это выйти из дома и выбросить пакет с мусором в контейнер, который должен находиться от дома в удалении не более ста метров. Что было раньше?
«Если посчитать по количеству населенных пунктов, то централизованный сбор отходов был организован примерно только в половине. Они не имели никакой системы вывоза и сбора отходов», - рассказал Константин Фрумкин.
По его словам, нормативная потребность в контейнерах оценивается примерно в 30 тысяч. До начала реформы контейнерный парк состоял из 13 тысяч емкостей для сбора мусора, а 30 процентов требовали ремонта. Сейчас один евроконтейнер стоит около 11 тысяч рублей.
«Умножаю одну цифру на другую, мы можем понять размер затрат. И это без учета обустройства контейнерных площадок. По состоянию на июнь дополнительно закуплено более семи тысяч контейнеров. И у нас первейшая задача обеспечить жителей местом, куда бы они комфортно могли вынести бытовой мусор. Эта задача стоит перед муниципалитетом и региональным оператором», - уточнил Константин Фрумкин.
Вторая задача – это транспортирование отходов. Раньше, чтобы вывозить мусор, нужна была только лицензия и специализированный автомобиль. Куда дальше они двигались, никто не знал. С того момента как стало контролироваться перевозка ТКО, их поступление на полигоны увеличилось на 20 процентов. Можно предположить, где эти проценты оседали. Очевидно в придорожных лесах. В настоящее время все отходы вывозятся на легальные объекты. Сейчас на вывозе мусора работает триста единиц техники. Все машины оснащены системой спутниковой связи.
«Следующий этап – это оборот отходов, то есть их обработка и захоронение. 168 тысяч тонн отходов мы смогли определить как ТКО. Всего же за этот период собрано 207тысяч тонн. В этот объем вошли и строительные отходы, и мусор, собранный на улицах населенных пунктов после субботников», - пояснил Константин Фрумкин.