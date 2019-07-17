Раньше в Тюменской области ТКО централизованно вывозили только из половины поселений

Вторая задача – это транспортирование отходов. Раньше, чтобы вывозить мусор, нужна была только лицензия и специализированный автомобиль. Куда дальше они двигались, никто не знал. С того момента как стало контролироваться перевозка ТКО, их поступление на полигоны увеличилось на 20 процентов. Можно предположить, где эти проценты оседали. Очевидно в придорожных лесах. В настоящее время все отходы вывозятся на легальные объекты. Сейчас на вывозе мусора работает триста единиц техники. Все машины оснащены системой спутниковой связи.