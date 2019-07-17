Перезаправляемые картриджи: на что ориентироваться при выборе принтера для дома?

Намного удобнее, если вы имеет под рукой данное устройство, включающее в себя перезаправляемые катриджи (ПЗК). Безопасная эксплуатация и долгий срок работы принтера зависит от правильного выбора. В этой статье мы расскажем вам, как выбрать наиболее удобный и надежный прибор и не разочароваться в покупке.
Виды принтеров
Существует два основных типа принтеров:
У каждого вида есть свои недостатки и преимущества, все зависит от цели использования.
Преимущества и недостатки струйного принтера
Струйный принтер отличается высоким качеством печати. Фотографии или изображения, напечатанные на данном устройстве, не уступают картинкам, выведенным в фотосалоне.
Другим преимуществом данного аппарата является низкая цена. Помимо этого, для струйного принтера картриджи намного дешевле. ПЗК доступны также только для струйный устройств.
Среди минусов пользователи выделяют кратковременный расход чернил и тщательный уход.
Плюсы и минусы лазерного принтера
Лазерные принтеры больше подходят для печати текстов, так как качество изображений, выведенных на данном устройстве, оставляет желать лучшего. Также среди плюсов отмечается высокая скорость печати и низкий уровень шума. Стоит отметить, что картриджей хватает надолго.
Серди минусов устройства числятся высокая цена, плохое качество изображений. Лазерный принтер не подходит для печати фотографий.
Какой принтер выбрать
Как уже было сказано ранее, выбор принтера зависит от ваших предпочтений. Если вы хотите сэкономить на покупке, то можно выбрать хороший струйный принтер. Вам не придется переживать за расход чернил, так как вы сами в любой момент можете заправить многоразовые картриджи.
Если вы хотите приобрести устройство только для печати документов, то стоит обратить внимание на лазерный принтер.
Фирма принтера
Многие обращают внимание на производителя принтеров и это правильно. Чаще всего мы выбираем компании, чьи устройства прослужат дольше.
Отзывы помогают выделить производителей, выпускающих наиболее надежные устройства. Покупатели предпочитают приобретать принтеры от производителей Epson и Canon.