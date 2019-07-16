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В Тюмени на рынке труда зафиксирован дефицит строителей

16 июля 2019, 10:21
Фото: 1Mi
В областной столице отмечается дефицит строителей. По данным Avito, в Тюмени до 18% всех вакансий размещают девелоперы.

По данным URA.RU, нехватка кадров наблюдается при строительстве новостроек. Некоторые компании решили ускорить возведение отдельных объектов и для этого необходимы новые сотрудники. Более того, некоторые застройщики продают квартиры со сдачей в 2020-2021 году, что создает дефицит предложения квартир на местном рынке.

Часть новых инвесторов приходят на строительных рынок из другого бизнеса. Некоторые организации решили провести ремонт и постройку новых объектов на принадлежащей им земле или внутри офисных зданий. До конца октября повышенный спрос на новых рабочих сохраниться.

За год общее число открытых вакансий в строительном секторе выросло на 2%. При этом сфера продаж занимает второе место с долей 16%.

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#Новости#Строительство#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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