В Тюмени на рынке труда зафиксирован дефицит строителей

По данным URA.RU, нехватка кадров наблюдается при строительстве новостроек. Некоторые компании решили ускорить возведение отдельных объектов и для этого необходимы новые сотрудники. Более того, некоторые застройщики продают квартиры со сдачей в 2020-2021 году, что создает дефицит предложения квартир на местном рынке.
Часть новых инвесторов приходят на строительных рынок из другого бизнеса. Некоторые организации решили провести ремонт и постройку новых объектов на принадлежащей им земле или внутри офисных зданий. До конца октября повышенный спрос на новых рабочих сохраниться.
За год общее число открытых вакансий в строительном секторе выросло на 2%. При этом сфера продаж занимает второе место с долей 16%.