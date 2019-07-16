В Тюмени на рынке труда зафиксирован дефицит строителей

По данным URA.RU, нехватка кадров наблюдается при строительстве новостроек. Некоторые компании решили ускорить возведение отдельных объектов и для этого необходимы новые сотрудники. Более того, некоторые застройщики продают квартиры со сдачей в 2020-2021 году, что создает дефицит предложения квартир на местном рынке.