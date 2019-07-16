В Ростове выдали ключи от квартир почти 500 обманутым дольщикам

Как сообщает RostovGazeta, это стало возможным благодаря региональному закону, который был принят в марте 2018 года. По нему инвестор-застройщик может без проведения торгов получить участки земли под многоэтажную застройку при условии предоставления в них квартир людям, пострадавшим от недобросовестных застройщиков. Так, для обманутых дольщиков выделяется 5% от возможной жилой площади на участке.
Одной из первых таких строительных компаний стала "ЮгСтройИнвест". Ожидается, что до конца 2019 года ключи от квартир получат еще 200 обманутых дольщиков.
По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, региональные власти делают все возможное, чтобы решить проблему обманутых дольщиков. И закон, который был принят в прошлом году, стал одним из вариантов решений этой крайне непростой задачи, он позволяет обеспечить людей жильем в новых микрорайонах. “Здесь, в ЖК «Красный Аксай» создана развитая инфраструктура: в прошлом году был открыт детский садик, скоро появится школа. Здесь комфортная среда, мы видим скверы, прогулочные площадки», - отметил глава области.
Новосел ЖК «Красный Аксай» Екатерина Серяк поделилась с RostovGazeta, что в какой-то момент уже перестала верить, что когда-нибудь получит свое жилье. Она вспомнила, как приходила к котловану с родителями на вертолетном поле, но дом так и не был построен. “И как только я узнала, что обманутым дольщикам будут выдавать квартиры, мне было безумно приятно, что о нас позаботились. У меня прекрасный вид из окна на Дон, хорошая инфраструктура», - рассказала дольщица.
Также в Ростовской области для решения проблемы пострадавших от действий недобросовестных застройщиков предусмотрены и другие меры поддержки. Например, жилищно-строительным кооперативам, созданным пострадавшими инвесторами, предоставляются субсидии из бюджета региона на завершение строительства проблемных объектов с высокой степенью строительной готовности, на проблемные многоквартирные дома в шахтерских территориях, а также на техническое присоединение к инженерным сетям. Власти региона намерены направить на эти цели до 2021 года 1,5 миллиарда рублей.