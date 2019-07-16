В Ростове выдали ключи от квартир почти 500 обманутым дольщикам

Новосел ЖК «Красный Аксай» Екатерина Серяк поделилась с RostovGazeta, что в какой-то момент уже перестала верить, что когда-нибудь получит свое жилье. Она вспомнила, как приходила к котловану с родителями на вертолетном поле, но дом так и не был построен. “И как только я узнала, что обманутым дольщикам будут выдавать квартиры, мне было безумно приятно, что о нас позаботились. У меня прекрасный вид из окна на Дон, хорошая инфраструктура», - рассказала дольщица.