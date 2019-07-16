После вмешательства прокуратуры тюменцам выплатили зарплаты на 468 млн рублей

Несмотря на работу прокуратуры в Тюменской области еще несколько десятков организаций имеют задолженность по заработной плате на общую сумму порядка 130 млн рублей. Почти все из них приходятся на предприятия, которые в настоящее время находятся в различных стадиях банкротства.