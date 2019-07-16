После вмешательства прокуратуры тюменцам выплатили зарплаты на 468 млн рублей

По данным прокуратуры по Тюменской области, за это время было выявлено порядка 3 тыс. нарушений в сфере оплаты труда. Для их устранения внесено 139 протестов, 225 представлений, в суды направлено более тысячи исков, объявлено 102 предостережения. К дисциплинарной ответственности привлечено 173 лица, к административной – 168.
Несмотря на работу прокуратуры в Тюменской области еще несколько десятков организаций имеют задолженность по заработной плате на общую сумму порядка 130 млн рублей. Почти все из них приходятся на предприятия, которые в настоящее время находятся в различных стадиях банкротства.
В списке должников числятся: АО Завод «Сибнефтегазмаш», ПАО «Ялуторовский автомобильный завод», ЗАО «Тюменский строитель», ЗАО «Стройимпульс» и ряд других организаций.