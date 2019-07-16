Награду в «Медиа-Менеджер России -2019» назвали "Оскаром" в сфере медиа

История премии начинается в 2000 году, когда ее учредил журнал «Новости СМИ», а впервые ее вручили на следующий год после этого. За эти годы сложилась традиция, согласно которой участники конкурса и их семьи совершают сплав по реке Пра после того, как пройдут маршрут в 30 километров.