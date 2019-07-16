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Награду в «Медиа-Менеджер России -2019» назвали "Оскаром" в сфере медиа

16 июля 2019, 17:31
Фото: media-manager.ru
Церемония вручения престижной премии «Медиа-Менеджер России – 2019» прошла в Москве. В мероприятии участвовали топ-менеджеры СМИ, рекламной отрасли и сферы PR.

Издание "Новые известия" сообщило, что это уже 19-е вручение этой премии. Сама статуэтка выполнена в виде чайки. В этом году конкурсантов оценивали в девяти номинациях, среди которых были «Реклама и маркетинговые коммуникации», «Медиахолдинги», «Печатные СМИ» и «Электронные СМИ». Лучшими среди медиахолдингов стали 1st MediaInvest во главе с Федором Щербаковым и «ТРК «Крым», которым руководит Дмитрий Штейн.

Медиапространство быстро меняется, а традиционные СМИ сменяют инновационные решения, отметил Щербаков. Он обратил внимание, что премия большое внимание уделяет новым конкурсантам, передовым трендам и проектам, которые направлены не только на сегодняшние реалии, но и на завтрашний день.

Наиболее примечательной жюри сочло работу таких федеральных СМИ, как «Комсомольская правда», МИА «Россия сегодня» и «Аргументы и факты». Среди представителей печатных СМИ члены жюри выбрали главредов журналов «Русский пионер» и русского издания Esquire Андрея Колесникова и Сергея Минаева, а также главу Дальневосточного окружного филиала ФГБУ «Редакция «Российской газеты» Сергея Сайко и других.

Совладельца и директора по стратегическому развитию «ТМГ» Эпину Киру признали самым стильным медиа-менеджером.

Генеральный директор Independent Media Наталья Веснина заявила, что эта премия сравнима с «Оскаром», только в сфере медиа.

Веснина отдельно отметила, что премию вручают не одним лишь представителям федеральных СМИ, но и работникам региональных изданий. Получение премии она назвала особенным событием, даже если в работе особо не стремиться к каким-либо наградам.

История премии начинается в 2000 году, когда ее учредил журнал «Новости СМИ», а впервые ее вручили на следующий год после этого. За эти годы сложилась традиция, согласно которой участники конкурса и их семьи совершают сплав по реке Пра после того, как пройдут маршрут в 30 километров.

Организатором традиционного сплава является директор премии Екатерина Коляда. Она отметила, что сплав каждый год производится по новой реке.

Коляда рассказала, что привыкшие к городской среде люди при выходе из зоны комфорта начинают сильнее ценить взаимовыручку и взаимопонимание, проявляют лидерские качества, ближе знакомятся друг с другом и тренируют волю к победе.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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