Какое отношение ростовский судья Чебанова имеет к дележке наследия банды Цапков?

Много лет подряд Чебанова занималась арбитражными делами, связанными с активами Чебанова и Коровайко. При этом, они выиграли каждое из этих дел. Примечательно, что проведённая пару лет назад следственным комитетом проверка не обнаружила никаких правонарушений со стороны судьи. Несмотря на это, Чебанова покинула коллегию судей. Предположительно, причиной ее ухода из коллегии мог стать резонанс вокруг банды Цапков, который имел место в Краснодарском крае. Когда банду уничтожили, некая пенсионерка Анна Данько обратилась в суд с иском, который содержал претензии к компании «Артекс-Агро». Это судопроизводство имело прямое отношение к Цапками, так как хозяйка компании и мать Сергея Цапка якобы препятствовала реализации права истца на преимущество при приобретении земельного участка. Вместо того, чтобы отдать истцу 13 гектаров, суд решил выделить ей 6 тысяч гектаров и недополученную прибыль в сумме 324 млн рублей.