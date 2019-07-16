Какое отношение ростовский судья Чебанова имеет к дележке наследия банды Цапков?

Бизнес активность Аркадия Чебанова часто была сопряжена со спорами в арбитражном суде, которые каждый раз попадали под ведомство его супруги, сообщило издание «Новые известия». Итоги этих судебных процессов были предсказуемы и заканчивались всегда одинаково. Основным партнерам по бизнесу Чебанова всегда был экс-сотрудник полпредства ЮФО Андрей Коровайко, который обладает очень сомнительной репутацией. 15 лет назад в отношении Коровайко выдвинули обвинения в том, что он причастен к избиению винодела, который отказал ему в подписании предложенного устава и документов на ООО «Самтрест». Потом этой компанией завладели Геннадий Калинченко Антон Рукавишников и Олег Пономарёв. Примечательно, что Рукавишников - это брат первой супруги Коровайко и члена Ростовского Совфеда.
Много лет подряд Чебанова занималась арбитражными делами, связанными с активами Чебанова и Коровайко. При этом, они выиграли каждое из этих дел. Примечательно, что проведённая пару лет назад следственным комитетом проверка не обнаружила никаких правонарушений со стороны судьи. Несмотря на это, Чебанова покинула коллегию судей. Предположительно, причиной ее ухода из коллегии мог стать резонанс вокруг банды Цапков, который имел место в Краснодарском крае. Когда банду уничтожили, некая пенсионерка Анна Данько обратилась в суд с иском, который содержал претензии к компании «Артекс-Агро». Это судопроизводство имело прямое отношение к Цапками, так как хозяйка компании и мать Сергея Цапка якобы препятствовала реализации права истца на преимущество при приобретении земельного участка. Вместо того, чтобы отдать истцу 13 гектаров, суд решил выделить ей 6 тысяч гектаров и недополученную прибыль в сумме 324 млн рублей.
При этом, женщина заявляет, что эту сумму ей необходимо отдать неким инвестором из донской столицы. Оказалось, что речь идет о концерне «Покровский» и его владельцах - Чебанове и Коровайко. Документы свидетельствуют о том, что эта схема позволила им поделить имущество Цапков. Такие схемы, реализуемые этими людьми, приводили к тяжелым последствиям для невинных людей. Например, 2 года назад в Ростове-на-Дону произошло несколько пожаров, которые повлекли несколько человеческих жертв. Журналистам удалось установить связь этих пожаров с деятельностью ЧОО «Атлант», чьи сотрудники посредством угроз требовали от местных жителей продать их недвижимость. Этих людей считают причастными к произошедшим позже поджогам. Чебанов и Коровайко входят в число людей, которые являются учредителями этой фирмы.
По мнению федеральных СМИ, безнаказанность этих людей напрямую связана с их влиянием в региональном Арбитражном суде и региональном Следственном Комитете.