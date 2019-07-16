Эпидемиологи отмечают резкое снижение активности клещей в Тюменской области

По данным на 15 июля, в Тюменской области зафиксированы единичные случаи заражения и клещевым энцефалитом. Эпидемиологи отмечают, что активность клещей идёт на спад, в прошлом году в июле заболели 34 человека, из них пятеро детей.

Сюжет Тюмень