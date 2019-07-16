Эпидемиологи отмечают резкое снижение активности клещей в Тюменской области

С начала текущего года от укусов клещей пострадало почти 2 тыс. человек. Специалисты отмечают, что в июле 2018 года количество пострадавших составило 13 тыс.
Ежегодно места массового скопления людей, территории детских садов, парков и лесные массивы обрабатываются от клещей. В этом году работы проведены на 6 тыс. га. Вакцинировано почти 23 тыс. детей. Наибольшая активность клещей отмечена в Тюмени, Ишиме и Тобольске.
В случае присасывания клеща нужно обратиться в инфекционную больницу по адресу улица Комсомольская, 54а. Горячая линия по профилактике клещевых инфекций 8-9044-92-92-30.