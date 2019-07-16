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Эпидемиологи отмечают резкое снижение активности клещей в Тюменской области

16 июля 2019, 11:09
Фото: pixabay.com
По данным на 15 июля, в Тюменской области зафиксированы единичные случаи заражения и клещевым энцефалитом. Эпидемиологи отмечают, что активность клещей идёт на спад, в прошлом году в июле заболели 34 человека, из них пятеро детей.
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Тюмень

С начала текущего года от укусов клещей пострадало почти 2 тыс. человек. Специалисты отмечают, что в июле 2018 года количество пострадавших составило 13 тыс.

Ежегодно места массового скопления людей, территории детских садов, парков и лесные массивы обрабатываются от клещей. В этом году работы проведены на 6 тыс. га. Вакцинировано почти 23 тыс. детей. Наибольшая активность клещей отмечена в Тюмени, Ишиме и Тобольске.

В случае присасывания клеща нужно обратиться в инфекционную больницу по адресу улица Комсомольская, 54а. Горячая линия по профилактике клещевых инфекций 8-9044-92-92-30.

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#Новости#Клещевой энцефалит#Клещи#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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