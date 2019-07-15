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В Тюменской области супружеская пара выиграла 700 тыс. рублей

15 июля 2019, 12:05
Фото: Пресс-служба "Столото"
Супружеская пара Станислав и Алена Дидык смогли выиграть в 1282-м тираже «Русского лото» 700 тыс. рублей. Станиславу приснилась крупная рыба, и он решил испытать удачу.

Мужчина был уверен, что скоро в семье появятся деньги. На следующий день он купил билет лотереи. Когда огласили результаты Станислав «прыгал от радости. Сразу позвонил супруге и сообщил приятную новость».

В семье двое детей. Муж работает в сфере перевозок, жена – товаровед. В настоящее время победители лотереи не знают как распорядиться выигрышем.

В феврале житель Тюменского региона получил 32 млн рублей после розыгрыша «Гослото». Мужчина работает программистом. В билете он отметил совершенно случайные цифры, которые не совпадают с его днём рождения или другими удачными датами. Часть выигрыша он потратил на покупку жилья, на оставшиеся деньги планируется получать финансовый доход.

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#Новости#Лотерея#Деньги#Александр Мязин#Общество
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