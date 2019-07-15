В Тюменской области супружеская пара выиграла 700 тыс. рублей

В феврале житель Тюменского региона получил 32 млн рублей после розыгрыша «Гослото». Мужчина работает программистом. В билете он отметил совершенно случайные цифры, которые не совпадают с его днём рождения или другими удачными датами. Часть выигрыша он потратил на покупку жилья, на оставшиеся деньги планируется получать финансовый доход.