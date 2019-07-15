nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени появилась красивая тротуарная плитка

15 июля 2019, 03:30
Фото: торговый дом «Поревит»
Необычной брусчаткой вымостили дорожки в парке «Древо жизни» и пешеходную зону на улице Холодильной.
Сюжет
Тюмень

Тюмень постоянно растет, развивается и становится еще красивее. Появляется новые места для прогулок и отдыха жителей и гостей города. В сфере благоустройства теперь все больше и больше проявляется креативность. Например, тротуарная плитка в различных цветовых сочетаниях и необычной форме укладки заменяет собой серые традиционные плитки «кирпичик» и гранитный камень, которые постепенно отходят на задний план.

Так, за последнее время в Тюмени появились и продолжают появляться интересные пешеходные зоны и даже парк отдыха, для оформления которых использована необычная тротуарная плитка, которая сразу бросается в глаза. Один из самых необычных и масштабных проектов — это парк «Древо Жизни» в ЖК «Биография».

Пешеходные дорожки вымощены брусчаткой и изящно имитируют ствол и ветви дерева. Цветовая гамма плитки прекрасно сочетается с зеленью и архитектурными формами.

В этом парке будет все необходимое для досуга: велодорожки, современные детские площадки, спортивные зоны и многое другое. В настоящее время все работы почти завершены, и совсем скоро всю красоту парка смогут оценить тюменцы.

Фото: торговый дом «Поревит»

Недавно полностью преобразилась пешеходная зона на улице Холодильной у здания банка «АК Барс». Брусчатка белых и темных тонов с имитацией поверхности камня и геометричный узор сразу обратили на себя внимание прохожих.

Фото: торговый дом «Поревит»

Обновленный торговый центр «Южный» на Мельникайте также постепенно преображается новым пешеходным пространством, над которыми поработали дизайнеры.

Поиски ответа на вопрос «откуда такая красота?» привели в «Поревит». Оказывается, известный завод кирпича и блоков взялся за брусчатку. Эта тротуарная плитка нового поколения будет выпускаться под торговой маркой «Выбор». Она отличается многообразием форм, фактур, цветов и стилей. Начиная от средневековой, заканчивая модерновыми темами и, конечно, же классикой. Эту плитку заслуженно оценили тюменские ландшафтные дизайнеры и владельцы частных домов.

Ее принципиальные отличия — это плавный переход цвета на поверхности из одного в другой (так называемый «листопад»), антискользящее покрытие, блестящая на солнце гранитная и мраморная крошка и шероховатая фактура под камень и дерево.

Фото: торговый дом «Поревит»

Производители обещают сохранность цветовых оттенков плитки в течение 25 лет, поэтому есть надежда, что скоро нестандартных городских ландшафтов в Тюмени будет еще больше.

Посмотреть такую плитку можно на сайте Vibor-plitka.com.

#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Город
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25