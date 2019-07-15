В Тюмени появилась красивая тротуарная плитка

Тюмень постоянно растет, развивается и становится еще красивее. Появляется новые места для прогулок и отдыха жителей и гостей города. В сфере благоустройства теперь все больше и больше проявляется креативность. Например, тротуарная плитка в различных цветовых сочетаниях и необычной форме укладки заменяет собой серые традиционные плитки «кирпичик» и гранитный камень, которые постепенно отходят на задний план.
Так, за последнее время в Тюмени появились и продолжают появляться интересные пешеходные зоны и даже парк отдыха, для оформления которых использована необычная тротуарная плитка, которая сразу бросается в глаза. Один из самых необычных и масштабных проектов — это парк «Древо Жизни» в ЖК «Биография».
Пешеходные дорожки вымощены брусчаткой и изящно имитируют ствол и ветви дерева. Цветовая гамма плитки прекрасно сочетается с зеленью и архитектурными формами.
В этом парке будет все необходимое для досуга: велодорожки, современные детские площадки, спортивные зоны и многое другое. В настоящее время все работы почти завершены, и совсем скоро всю красоту парка смогут оценить тюменцы.
Недавно полностью преобразилась пешеходная зона на улице Холодильной у здания банка «АК Барс». Брусчатка белых и темных тонов с имитацией поверхности камня и геометричный узор сразу обратили на себя внимание прохожих.
Обновленный торговый центр «Южный» на Мельникайте также постепенно преображается новым пешеходным пространством, над которыми поработали дизайнеры.
Поиски ответа на вопрос «откуда такая красота?» привели в «Поревит». Оказывается, известный завод кирпича и блоков взялся за брусчатку. Эта тротуарная плитка нового поколения будет выпускаться под торговой маркой «Выбор». Она отличается многообразием форм, фактур, цветов и стилей. Начиная от средневековой, заканчивая модерновыми темами и, конечно, же классикой. Эту плитку заслуженно оценили тюменские ландшафтные дизайнеры и владельцы частных домов.
Ее принципиальные отличия — это плавный переход цвета на поверхности из одного в другой (так называемый «листопад»), антискользящее покрытие, блестящая на солнце гранитная и мраморная крошка и шероховатая фактура под камень и дерево.
Производители обещают сохранность цветовых оттенков плитки в течение 25 лет, поэтому есть надежда, что скоро нестандартных городских ландшафтов в Тюмени будет еще больше.