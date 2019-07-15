В Тюмени появилась красивая тротуарная плитка

Тюмень постоянно растет, развивается и становится еще красивее. Появляется новые места для прогулок и отдыха жителей и гостей города. В сфере благоустройства теперь все больше и больше проявляется креативность. Например, тротуарная плитка в различных цветовых сочетаниях и необычной форме укладки заменяет собой серые традиционные плитки «кирпичик» и гранитный камень, которые постепенно отходят на задний план.