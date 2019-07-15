Тюменский бизнесмен не смог уехать в Казахстан из-за долга в 300 тыс. рублей

В феврале 2019 года стало известно, что за 2 года сумма неисполненных ИП составила 10 млрд рублей. Большая их часть этой приставами списана по причине отсутствия имущества у должника или невозможности установить его место нахождение.. В 2018 году общая сумма исполнительных производств составила 29 млрд рублей.