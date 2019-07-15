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Тюменский бизнесмен не смог уехать в Казахстан из-за долга в 300 тыс. рублей

15 июля 2019, 12:50
Фото: ФССП по Тюменской области
Бизнесмен из Тюменской области не смог выехать в Казахстан из-за долга в 300 тыс. рублей. Он не оплатил счета за электричество.

Предпринимателя остановили на границе и выявили долги перед ТЭК. Служба судебных приставов получила исполнительное производства на имя бизнесмена и заблокировала ему выезд за рубеж. Представители ФССП региона отмечают, что мужчине следовало узнать о возможных задолженностях на официальном сайте ведомства перед поездкой.

Должнику пришлось возвращаться домой. Он сможет покинуть страну только после завершения исполнительного производства.

В феврале 2019 года стало известно, что за 2 года сумма неисполненных ИП составила 10 млрд рублей. Большая их часть этой приставами списана по причине отсутствия имущества у должника или невозможности установить его место нахождение.. В 2018 году общая сумма исполнительных производств составила 29 млрд рублей.

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#Новости#Судебные приставы#Долги#Александр Мязин#Общество
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