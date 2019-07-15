Тюменские бизнесмены не хотят покупать здание Сбербанка за 262 млн рублей

Заявки на покупку здания отсутствовали. В пресс-службе «Российского аукционного дома» пока не могут назвать дату следующего аукциона. Это один из главных офисов банка в городе.
Финансовое учреждение решило продать восьмиэтажное здание в 7 тыс. квадратных метров и участок, где располагается отделение № 29. Недвижимость реализовывается на условиях обратной аренды банком используемых площадей. Иными словами отделение не планирует переезжать из здания после продажи. Ряд экономистов отмечают, что в Тюмени отмечается спад деловой активности и в подобных условиях реализовать недвижимость будет очень сложно.
В октябре прошлого года Тюменское, Сургутское, Ханты-Мансийское, Ямало-Ненецкое отделения вошли в состав Уральского банка «Сбербанка».