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Тюменские бизнесмены не хотят покупать здание Сбербанка за 262 млн рублей

15 июля 2019, 11:37
Фото: pixabay.com
В Тюмени не состоялся аукцион по продаже имущества «Сбербанка» на улице Профсоюзной, 52. На здание стоимостью 262 млн рублей не нашлось покупателя.
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Тюмень

Заявки на покупку здания отсутствовали. В пресс-службе «Российского аукционного дома» пока не могут назвать дату следующего аукциона. Это один из главных офисов банка в городе.

Финансовое учреждение решило продать восьмиэтажное здание в 7 тыс. квадратных метров и участок, где располагается отделение № 29. Недвижимость реализовывается на условиях обратной аренды банком используемых площадей. Иными словами отделение не планирует переезжать из здания после продажи. Ряд экономистов отмечают, что в Тюмени отмечается спад деловой активности и в подобных условиях реализовать недвижимость будет очень сложно.

В октябре прошлого года Тюменское, Сургутское, Ханты-Мансийское, Ямало-Ненецкое отделения вошли в состав Уральского банка «Сбербанка».

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#Новости#Аукцион#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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