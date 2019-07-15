Тюменские бизнесмены не хотят покупать здание Сбербанка за 262 млн рублей

Финансовое учреждение решило продать восьмиэтажное здание в 7 тыс. квадратных метров и участок, где располагается отделение № 29. Недвижимость реализовывается на условиях обратной аренды банком используемых площадей. Иными словами отделение не планирует переезжать из здания после продажи. Ряд экономистов отмечают, что в Тюмени отмечается спад деловой активности и в подобных условиях реализовать недвижимость будет очень сложно.