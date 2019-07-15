СУЭНКО проводит уроки по техприсоединению для физических и юридических лиц

Занятия ежемесячно проходят в Тюмени и Кургане. Программа включает: ознакомление будущих заявителей с этапами процедуры ТП, демонстрацию онлайн-сервисов сайта suenco.ru (Личный кабинет, калькуляторы расчета стоимости техприсоединения и необходимой мощности), работу в режиме «вопрос-ответ», в том числе и по индивидуальным заявкам на техприсоединение.