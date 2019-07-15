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Монтаж СКС и аудит СКС беспроводной сети Wi-Fi в гипермаркете «АШАН Ленинградский»

15 июля 2019, 11:17
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Не так давно, компания «АШАН» пригласила нашу компанию «Флайлинк» для выполнения работ в гипермаркете «АШАН Ленинградский» в рамках пилотного проекта: «Проведение аудита существующей беспроводной сети Wi-Fi».

В рамках настоящего проекта сотрудниками нашей компании ООО «Флайлинк» были выполнены работы по:

  • радиообследованию всех помещений гипермаркета «АШАН Ленинградский» в которые вошли: торговый зал, складские помещения, офисные помещения, холодильные камеры, коридоры. Были сняты радиочастотные характеристики распространения радиоволн в диапазоне 2,4 ГГц и 5,0 ГГц. Полученные результаты были включены в отчет в виде «тепловых карт» зоны покрытия точек доступа беспроводной сети, уровней сигнала точек доступа и других параметров. Всего более 25 листов планировок с различными характеристиками радиообследуемого объекта были включены в отчет;
  • аттестации структурированной кабельной системы (СКС) на категорию 5е с предоставлением отчета об измерениях;
  • подробное фотографирование размещенных существующих точек доступа беспроводной сети Wi-Fi в перспективе, а также установленных коммутационных шкафов. Такие фотографии также вошли в подробный отчет;
  • на основании всех проведенных обследований и предварительных данных сотрудниками нашей компании были предоставлены рекомендации по модернизации существующей беспроводной сети, монтажу СКС и установки дополнительных точек доступа Wi-Fi, и оформлены в виде подробнейшего документа: «Отчет об проведенном аудите существующей беспроводной сети Wi-Fi на объекте гипермаркет «АШАН Ленинградский». Отчет получился на 116 листов формата А3, очень подробный, информативный и исчерпывающий.

Необходимо отметить, что работы по радиообследованию проводились в рабочие часы, без отрыва сотрудников "АШАНа" от выполнения своих должностных обязанностей.Работы по аттестации СКС на 5е категорию проводились согласно договоренности, в ночное время, когда посетителей в гипермаркете не было. Работы по аттестации СКС выполнялись на подъемниках ножничных в виду того, что монтаж СКС проведен на высоте 10метров, а точки доступа Wi-Fi на кронштейнах размещены на высоте 7 метров от уровня пола.Работы проводились аккуратно, качественно с вниманием к мелочам.На все машины и механизмы у наших сотрудников есть соотвтествующие допуска.

#Новости#Ульяна Савина#Общество
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