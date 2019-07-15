Монтаж СКС и аудит СКС беспроводной сети Wi-Fi в гипермаркете «АШАН Ленинградский»

Необходимо отметить, что работы по радиообследованию проводились в рабочие часы, без отрыва сотрудников "АШАНа" от выполнения своих должностных обязанностей.Работы по аттестации СКС на 5е категорию проводились согласно договоренности, в ночное время, когда посетителей в гипермаркете не было. Работы по аттестации СКС выполнялись на подъемниках ножничных в виду того, что монтаж СКС проведен на высоте 10метров, а точки доступа Wi-Fi на кронштейнах размещены на высоте 7 метров от уровня пола.Работы проводились аккуратно, качественно с вниманием к мелочам.На все машины и механизмы у наших сотрудников есть соотвтествующие допуска.