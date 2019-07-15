Любовь Соболь собрала подписи на выдвижение в Мосгордуму с покойников

Если бы это оказался единичный случай, то его можно было бы назвать ошибкой или недоразумением. Но ситуация повторяется неоднократно: в подписных листах Соболь есть и другие умершие. Так, в июле кто-то поставил подпись за Алексея Обайкина, который на самом деле скончался еще в мае и похоронен на Хованском кладбище.