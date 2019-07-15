Любовь Соболь собрала подписи на выдвижение в Мосгордуму с покойников

Как сообщает АиФ, среди людей, расписавшихся за выдвижение Соболь, есть Антонина Ларчева, которая умерла весной 2019 года. О смерти матери рассказал сын покойной Владимир Иванов. Он отметил, что поставил свою подпись за Соболь, однако кто мог расписаться за его мать, Владимир не знает.
Если бы это оказался единичный случай, то его можно было бы назвать ошибкой или недоразумением. Но ситуация повторяется неоднократно: в подписных листах Соболь есть и другие умершие. Так, в июле кто-то поставил подпись за Алексея Обайкина, который на самом деле скончался еще в мае и похоронен на Хованском кладбище.
Юрист, член Общественной палаты РФ Илья Ремесло нашел в подписных листах Соболь несколько десятков подписей людей, которые умерли и просто физически не могли расписаться в документе. Правда, по сообщению РИА "Новости", подобная картина прослеживается у еще пяти кандидатов - Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Александра Соловьева, Кирилла Гончарова и Андрея Бабушкина. Они также воспользовались поддержкой "мертвых душ".