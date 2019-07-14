В поселках Тюменской области установят станции водоочистки

Региональная программа «Чистая вода» начала действовать в Тюменской области с 2004 года, с того времени в регионе поставили 505 таких станций, в 2018 году установили 122 павильона водоочистки.
По словам заместителя директора регионального департамента ЖКХ Алексея Майера, станция водоочистки представляет из себя небольшой привозной блокбокс, в котором есть все необходимое оборудование.
Ранее очищенную воду разливали в тару жителей сёл. Сейчас же, там, где есть централизованное водоснабжение блокбоксы водоочистки устанавливают напрямую в сеть, подобных павильонов в Тюменской области уже более сотни.
Несколько лет назад системы водоочистки устанавливали в населенных пунктах, где живет более 350 человек. В этом году планка была снижена до 200 жителей.
Дата публикации: 25 декабря 2019 года