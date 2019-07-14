nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В поселках Тюменской области установят станции водоочистки

14 июля 2019, 12:00
Фото: pixabay.com
До конца текущего года в тюменских поселках с населением 200 человек и более установят 79 блочных станций водоочистки.

Региональная программа «Чистая вода» начала действовать в Тюменской области с 2004 года, с того времени в регионе поставили 505 таких станций, в 2018 году установили 122 павильона водоочистки.

По словам заместителя директора регионального департамента ЖКХ Алексея Майера, станция водоочистки представляет из себя небольшой привозной блокбокс, в котором есть все необходимое оборудование.

Ранее очищенную воду разливали в тару жителей сёл. Сейчас же, там, где есть централизованное водоснабжение блокбоксы водоочистки устанавливают напрямую в сеть, подобных павильонов в Тюменской области уже более сотни.

Несколько лет назад системы водоочистки устанавливали в населенных пунктах, где живет более 350 человек. В этом году планка была снижена до 200 жителей.

Дата публикации: 25 декабря 2019 года

Материалы по теме
Путин сделал заявку Моору на подключение к водопроводу в Каскаре
#Новости#Поселки#Экологиябудущего#Тюменская область#Вода#Историябудущего#Касается каждого#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25