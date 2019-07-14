Лесополосу от Пермякова до Мельникайте превратят в место активного отдыха

По словам общественников, в лесополосе проходят две параллельные прямые тропинки, которые лучше всего подходят для активного отдыха, где можно будет кататься на велосипедах, самокатах, бегать и т.д.
В настоящее время лесополоса больше похожа на свалку. На земле валяются битые стекла, старые колеса, шпалы и другой мусор, в том числе бытовой, оставленный людьми.
Чтобы превратить лесополосу в место для активного отдыха, ее нужно привести в порядок. В связи с этим общественники приглашают неравнодушных тюменцев на субботники, которые пройдут 17 и 21 июля.
После уборки, считают общественники, территория лесополосы станет востребована. Кроме того, по ней можно будет добраться от Мельникайте до Пермякова, перейти через мост и оказаться в центральной части Тюмени.