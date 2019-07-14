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Лесополосу от Пермякова до Мельникайте превратят в место активного отдыха

14 июля 2019, 06:00
Фото: pixabay.com
Тюменские активисты решили лично благоустроить лесополосу от улицы Пермякова до улицы Мельникайте, которая находится между улицы 30 лет Победы и железной дорогой.

По словам общественников, в лесополосе проходят две параллельные прямые тропинки, которые лучше всего подходят для активного отдыха, где можно будет кататься на велосипедах, самокатах, бегать и т.д.

В настоящее время лесополоса больше похожа на свалку. На земле валяются битые стекла, старые колеса, шпалы и другой мусор, в том числе бытовой, оставленный людьми.

Чтобы превратить лесополосу в место для активного отдыха, ее нужно привести в порядок. В связи с этим общественники приглашают неравнодушных тюменцев на субботники, которые пройдут 17 и 21 июля.

После уборки, считают общественники, территория лесополосы станет востребована. Кроме того, по ней можно будет добраться от Мельникайте до Пермякова, перейти через мост и оказаться в центральной части Тюмени.

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