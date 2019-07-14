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Дом на Ткацком проезде остался без воды из-за женщины, которая уехала в отпуск

14 июля 2019, 05:00
Фото: pixabay.com
Жильцы пятиэтажного дома в Тюмени, который расположен на Ткацком проезде, 3 уже неделю сидят без воды. Горячую отключили по причине плановых опрессовок, холодную воду перекрыла управляющая компания, так как в одной из квартир прорвало трубу. Хозяева жилища в настоящее время отсутствую в городе, они уехали в отпуск.
Сюжет
Тюмень

Горячую воду в доме отключили 9 июля, тогда же жильцы лишились и холодной воды, когда одна из жительниц обнаружила протечку в ванной. По ее словам, от воды даже провис натяжной потолок в комнате. Женщина обратилась в УК, чтобы подачу воды перекрыли, а сама начала искать квартиру, в которой есть протечка.

Как оказалось, протечка была в 22-й квартире, жильцов дома не оказалось. Они уехали за тысячи километров от Тюмени. Из отпуска они вернутся ближе к 18 июля, до этого времени жильцы дома будут вынуждены обходится водой из соседних домов, так как проникнуть в квартиру, где есть протечка и устранить ее нельзя из-за законодательства.

Согласно закону, проникновение в чужое жилище считается преступлением. Попасть в квартиру таким способом не смогут представители управляющей компании, соседи и даже сотрудники полиции.

В ближайшее время представители УК планируют передать предписание в суд, чтобы попробовать получить доступ и осмотреть поврежденные трубы.

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#Новости#Тюменская область#Отключение воды#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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