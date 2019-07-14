Дом на Ткацком проезде остался без воды из-за женщины, которая уехала в отпуск

Горячую воду в доме отключили 9 июля, тогда же жильцы лишились и холодной воды, когда одна из жительниц обнаружила протечку в ванной. По ее словам, от воды даже провис натяжной потолок в комнате. Женщина обратилась в УК, чтобы подачу воды перекрыли, а сама начала искать квартиру, в которой есть протечка.
Как оказалось, протечка была в 22-й квартире, жильцов дома не оказалось. Они уехали за тысячи километров от Тюмени. Из отпуска они вернутся ближе к 18 июля, до этого времени жильцы дома будут вынуждены обходится водой из соседних домов, так как проникнуть в квартиру, где есть протечка и устранить ее нельзя из-за законодательства.
Согласно закону, проникновение в чужое жилище считается преступлением. Попасть в квартиру таким способом не смогут представители управляющей компании, соседи и даже сотрудники полиции.
В ближайшее время представители УК планируют передать предписание в суд, чтобы попробовать получить доступ и осмотреть поврежденные трубы.