Дом на Ткацком проезде остался без воды из-за женщины, которая уехала в отпуск

Как оказалось, протечка была в 22-й квартире, жильцов дома не оказалось. Они уехали за тысячи километров от Тюмени. Из отпуска они вернутся ближе к 18 июля, до этого времени жильцы дома будут вынуждены обходится водой из соседних домов, так как проникнуть в квартиру, где есть протечка и устранить ее нельзя из-за законодательства.