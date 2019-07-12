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Жители Тобольска обсудят благоустройство Александровского сада и сквера Выпускников

12 июля 2019, 04:47
Фото: pixabay.com
Власти города Тобольска хотят сделать Александровский сад притягательной территорией как для местных жителей, так и для туристов.

Обсудить будущее объекта, а также принять участие в проекте благоустройства могут и сами жители города. Для этого в социальных сетях 15 июля в группе городской администрации откроется тема для обсуждения.

По словам председателя комитета по градостроительной политике Алексея Ермоленко, в Александровском саду есть уже сложившаяся планировка. Сейчас стоит задача сделать его более интересным и уютным местом.

Также тоболяки решат будущее сквера Выпускников, концепция которого пока находится в разработке. Данный объект будет расположен между школой №7 и гимназией имени Лицмана. Ожидается, что сквер станет современным молодежным центром города, который будет интересен молодым креативным и творческим людям.

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