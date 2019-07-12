В Тюмени почти двести километров велодорожек, и это не фантазии

Корреспондент «Нашего города» поинтересовался у главного идеолога развития велосипедной инфраструктуры и председателя Федерации велосипедного спорта Тюменской области Юрия Баранчука, достаточно ли сейчас в городе велодорожек?
- Нет, конечно, недостаточно. Несколько лет назад никто бы в городе не поверил, что в Тюмени появятся велодорожки. Я предложил городской думе разработать концепцию развития велосипедного транспорта. Не все понимали, даже коллеги депутаты. У многих присутствовал некий скептицизм, но городские власти и губернатор меня поддержали. Эта идея была реализована, мы использовали опыт других городов, относительно того, каким образом должна развиваться велоструктура. Мы поняли, что денег в таком количестве у нас нет, в городе сложилась историческая застройка, перекладывать в центре гранит никто не будет и нужно идти другим путем. Приняли решение, что все территории, которые будут вновь появляться, они должны иметь в своем техническом задании требования о создании коридоров для инженерных сетей и коммуникаций, тротуаров, проездов и велодорожек.
Меня критикуют за то, что вот есть велодорожка, но она ведет в никуда. На это я отвечаю, что да, пока она ведет в никуда, но будет продолжение, поскольку в план реконструкции или ремонта дороги закладывается в обязательном порядке и обустройство велодорожки.
И мы пошли по пути развития велодорожек таким образом, что застройщики идут своим путем. То есть отдельно выделяются маршруты, которые финансируются по разделу «велодорожка». В бюджете такая статья появилась два года назад. На них выделяется по сто миллионов в год.
В конечном итоге у нас появилась карта развития велосети, она насчитывает около 190 километров. Причем, это не фантазии, они реально существуют. С учетом технических заданий, которые выданы застройщикам и организациям, которые осуществляют реконструкцию. Построили улицу Монтажников, в новых микрорайонах появляются дорожки, которые примыкают к ней. Теперь велосеть необходимо замкнуть с улицы Пермякова.
В этом году будем проводить торги для строительства нового маршрута, который будет реализован в течение трех лет. Основная часть будет выполнена в этом году. От Моста влюбленных до парка Гилевская роща. По дорогам мы приняли решение, что строить велодорожки там не будем, не потому что нельзя, а в целях безопасности. Активные пользователи перемещаются в основном по дорогам, и часто на велосипеде добраться быстрее, чем на автомобиле. А вот для тех, кто с велосипедом пока на вы, нужны дорожки.
У нас есть велодорожка по улице Широтной, но ее нужно обустраивать дополнительной велоструктурой. Что имеется ввиду? В этом году мы провели работу над ошибками и выяснили, что нужно добавить к тому, что есть, а что исправить, доработать. Можно сделать урны для велосипедистов. Или поручни у светофорного объекта, чтобы можно было остановиться и, не сходя с велосипеда привести себя в порядок. Мы посмотрели на опыт других стран, сделали эскизы и стали предлагать эту идею городской администрации. У нас получился целый альбом. Мы взяли определенный маршрут и поставили на схеме знаки, где нужно поставить перила, подрезать деревья, то есть отметили те вещи, которые нужно доделать.
Когда мы сделали первую велодорожку, нам говорили, что никто по ней ездить не будет. А теперь вы видите результат и то количество велосипедистов, которые по ней передвигаются.