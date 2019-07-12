В Тюмени почти двести километров велодорожек, и это не фантазии

У нас есть велодорожка по улице Широтной, но ее нужно обустраивать дополнительной велоструктурой. Что имеется ввиду? В этом году мы провели работу над ошибками и выяснили, что нужно добавить к тому, что есть, а что исправить, доработать. Можно сделать урны для велосипедистов. Или поручни у светофорного объекта, чтобы можно было остановиться и, не сходя с велосипеда привести себя в порядок. Мы посмотрели на опыт других стран, сделали эскизы и стали предлагать эту идею городской администрации. У нас получился целый альбом. Мы взяли определенный маршрут и поставили на схеме знаки, где нужно поставить перила, подрезать деревья, то есть отметили те вещи, которые нужно доделать.