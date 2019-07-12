Тюменцы решают проблемы с парковкой с помощью старых ковров

Парковка вызвала неоднозначную реакцию у горожан. Часть жителей города отметили, что в «Ямальском-1» поселились жители из деревень ХМАО и ЯНАО, другие заявили, что подобным образом пристраивают старые ковры и не выбрасывают их на помойку.
«В Екатеринбурге во дворах занимают места при помощи пятилитровых бутылей зрелище еще то», - отметил подписчик тюменского паблика.
Сами водители говорят, что пытаются решить проблему парковочных мест около жилого многоквартирного дома, мест просто не хватает.
В областной столице каждый год увеличивается число платных парковок и ограничений стоянки транспорта в центре города. Тюменцы отмечают, что парковать автомобиль в областной столице очень сложно.