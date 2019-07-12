Тюменский ресторан «Самеба» закрыли на 20 дней из-за шума вентилятора и запаха еды

По решению суда, деятельность ресторана была приостановлена на 20 суток. В Роспотребнадзор пожаловался житель областной столицы, который сообщил о проблемах с шумом и запахом. В ходе проверки специалисты выявили проблемы с оборудованием ресторана. Шум от вентилятора мешал тюменцу находиться у себя дома.