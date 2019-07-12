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Тюменский ресторан «Самеба» закрыли на 20 дней из-за шума вентилятора и запаха еды

12 июля 2019, 10:56
Фото: Вконтакте
Роспотребнадзор дал пояснения по поводу закрытия ресторана «Самеба» в центре Тюмени. Ограничения в работе вызваны проблемами с вентиляцией в заведения, вытяжкой и высокий уровень шума.
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Тюмень

По решению суда, деятельность ресторана была приостановлена на 20 суток. В Роспотребнадзор пожаловался житель областной столицы, который сообщил о проблемах с шумом и запахом. В ходе проверки специалисты выявили проблемы с оборудованием ресторана. Шум от вентилятора мешал тюменцу находиться у себя дома.

Заключение было направлено в районный суд, который приостановил деятельность организации на 20 дней. Заведением управляет юрлицо ООО «Семейный дом». В отношении контрагента представители Роспотребнадзора составили протокол, ресторан закрыт уже пять дней. По данным налоговой, в 2017 году в организации работало 13 человек.

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#Новости#Ресторан#Роспотребнадзор#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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