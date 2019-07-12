Тюменские торговые сети не спешат выделять продукты с заменителями молока

Документом установлено, что в торговом зале или другом месте продажи молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты должны размещаться так, чтобы их можно было визуально отделить от других пищевых продуктов, и сопровождаться информационной надписью «Продукты без заменителя молочного жира». Однако в Тюмени новый порядок продажи так и не стал действовать с 1 июля 2019 года.
Журналист «Нашего города» проверил, как торговые сети исполняют данное постановление. Изучению новых правил подверглись прилавки таких популярных у тюменцев сетей, как «Ашан», «Магнит» и «Пятерочка». Только в сети маркетов «Пятерочка» требование было исполнено.
К тому же, управление Роспотребнадзора по Тюменской области провело сегодня, 12 июля семинар для предпринимателей, занимающихся розничной торговлей с разъяснениями как правильно исполнить постановление правительства РФ. Почему его не провели раньше – неизвестно, ведь новые требования вступили в силу 1 июля 2019 года.
Своим мнением о постановлении правительства РФ для «Нашего города» поделился директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев.
«На территории России разные производители делают различный продукт. Нужно было сделать так, чтобы те, кто занимается производством молочной продукции, не вводили в заблуждение потребителей, и не составляли конкуренцию тем, кто делает натуральную «молочку». Давно об этом говорили, что нужно эти вещи развести. Молоко – это продукт ежедневного потребления. И получается скрытая, недобросовестная конкуренция. Теперь, когда появится наглядная информация на полках, потребитель сможет понимать, почему разная цена. Ему будет легче считать информацию о продукте. И не перечитывать большое количество документов, и что написано на упаковке мелким шрифтом. Это дает возможность людям сделать выбор. Если человек даже хочет купить молочный продукт он может это сделать. Ведь никто не препятствует ему его приобрести, а только делает торговлю более прозрачной», - объяснил Андрей Пантелеев.
Очевидно, что раздельное размещение видов молочной продукции в зависимости от их компонентного состава позволит упростить выбор такой продукции покупателями.
«Такая информация нужна, поскольку покупатель имеет право знать, что он приобретает, а в последнее время в нашей промышленности активно используются растительные жиры», - пояснил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Теперь, по мнению экспертов, производители, работающие без заменителя молочного жира, смогут привлечь внимание потребителей.
Они также считают, что больших расходов у торговых сетей выкладка молочной продукции на разные полки не вызовет. Эта норма больше повлияет на маркетинг производителей. Каждому из них придется правильно позиционировать свой товар.