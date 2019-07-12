Тюменские торговые сети не спешат выделять продукты с заменителями молока

«На территории России разные производители делают различный продукт. Нужно было сделать так, чтобы те, кто занимается производством молочной продукции, не вводили в заблуждение потребителей, и не составляли конкуренцию тем, кто делает натуральную «молочку». Давно об этом говорили, что нужно эти вещи развести. Молоко – это продукт ежедневного потребления. И получается скрытая, недобросовестная конкуренция. Теперь, когда появится наглядная информация на полках, потребитель сможет понимать, почему разная цена. Ему будет легче считать информацию о продукте. И не перечитывать большое количество документов, и что написано на упаковке мелким шрифтом. Это дает возможность людям сделать выбор. Если человек даже хочет купить молочный продукт он может это сделать. Ведь никто не препятствует ему его приобрести, а только делает торговлю более прозрачной», - объяснил Андрей Пантелеев.