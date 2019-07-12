Тюменские предприниматели массово продают торговые помещения

В Тюмени увеличивается количество предложений по продаже магазинов, аренде свободных торговых площадей и покупке бизнеса. Часть торговых точек устраивает перед закрытием «тотальные распродажи», чтобы реализовать большую часть залежавшегося товара. Член ассоциации малых и средних предприятий в Тюмени заметил, что в город всё больше «пестрит объявлениями о продаже или аренде магазинов».
Предприниматели отмечают, что проверки бизнеса приводят к большим штрафам, в свете бесконечных поправок и изменений в налоговом законодательстве. Соблюсти все нормы весьма затруднительно. Система налогоисчисления меняется ежегодно и не в пользу предпринимателей. Только за 2018 год бизнесменов Тюменской области проверили почти 800 тыс. раз и в основном налоговые органы.
Спад на рынке недвижимости характеризуется снижением реальных доходов населения. Это серьёзно снижает возможности для роста деловой активности. При этом Тюменская область является более благополучной в сравнении с большинством субъектов в РФ.