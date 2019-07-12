Сто сотрудников «СибНАЦа» в ближайшее время могут перейти в другую компанию

В настоящий момент организация планирует заключить договор с крупным подрядчиком. Предприятие должно подготовить список сотрудников, их стаж, и обязанности. Нужное количество добирают в НАО «СибНАЦ». По всей вероятности это будут геофизики-сейсморазведчики, геологи, промысловые геофизики.