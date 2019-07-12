Сто сотрудников «СибНАЦа» в ближайшее время могут перейти в другую компанию

В настоящий момент организация планирует заключить договор с крупным подрядчиком. Предприятие должно подготовить список сотрудников, их стаж, и обязанности. Нужное количество добирают в НАО «СибНАЦ». По всей вероятности это будут геофизики-сейсморазведчики, геологи, промысловые геофизики.
Данный вариант решения проблемы сокращенных работников подтвердил арбитражный управляющий. Он предположил, что одним из вариантов станет частичное разделение бизнеса и сохранение части рабочих мест. Рассматривается возможность создания нового АО на базе обанкротившегося НАО.
С 4 июля «СибНАЦ» признан банкротом. Одной из главных проблем ликвидации предприятия является увольнение почти 400 работников фирмы.