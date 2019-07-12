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Сто сотрудников «СибНАЦа» в ближайшее время могут перейти в другую компанию

12 июля 2019, 11:34
Фото: pixabay.com
Сто сотрудников «СибНАЦа» могут получить работу в дочерней структуре компании ООО «МНП Геодата». По данным Znak.com, перевод служащих может произойти до 15 августа.
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Тюмень

В настоящий момент организация планирует заключить договор с крупным подрядчиком. Предприятие должно подготовить список сотрудников, их стаж, и обязанности. Нужное количество добирают в НАО «СибНАЦ». По всей вероятности это будут геофизики-сейсморазведчики, геологи, промысловые геофизики.

Данный вариант решения проблемы сокращенных работников подтвердил арбитражный управляющий. Он предположил, что одним из вариантов станет частичное разделение бизнеса и сохранение части рабочих мест. Рассматривается возможность создания нового АО на базе обанкротившегося НАО.

С 4 июля «СибНАЦ» признан банкротом. Одной из главных проблем ликвидации предприятия является увольнение почти 400 работников фирмы.

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#Новости#Работа#СибНАЦ#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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