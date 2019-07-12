Роскосмос предложил засекретить свои госзакупки для информационной безопасности

Ранее Счетная палата РФ обнаружила в бюджете Роскосмоса нарушения на 50 млрд рублей за 2018 год. В 2017 году подобные нарушения составили 785 млрд. 11 июля Дмитрий Медведев раскритиковал госкомпанию за неэффективное распределение бюджетных средств. На середину года освоено 22% бюджетных средств. Отмечается, что госконтракты по производству в космической индустрии РФ «не выполняются», а это вопросы национальной безопасности.