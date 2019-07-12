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Роскосмос предложил засекретить свои госзакупки для информационной безопасности

12 июля 2019, 02:00
Фото: Википедия
Роскосмос настаивает на необходимости засекретить свои госзакупки. Данный шаг чиновники объясняют возможностью избежать раскрытия «информации ограниченного доступа».

Повышение информационной безопасности, по мнению представителей Роскосмоса, поможет в борьбе с санкциями со стороны других стран в части развития ракетно-космической отрасли страны и повышения эффективности работы госструктуры.

Ранее Счетная палата РФ обнаружила в бюджете Роскосмоса нарушения на 50 млрд рублей за 2018 год. В 2017 году подобные нарушения составили 785 млрд. 11 июля Дмитрий Медведев раскритиковал госкомпанию за неэффективное распределение бюджетных средств. На середину года освоено 22% бюджетных средств. Отмечается, что госконтракты по производству в космической индустрии РФ «не выполняются», а это вопросы национальной безопасности.

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#Новости#Роскосмос#Госзакупки#Александр Мязин#Общество
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