Автомобильные пробки все больше сковывают Тюмень

В пятницу, 12 июля, сервис Яндекс.Пробки зафиксировал 15 различных ограничений движения в областной столице около 16:00. Большая часть из них в центре города. Ближе к 17:00 в городе ожидаются традиционные многокилометровые пробки. Вечером в Тюмени закроют для движения участок улицы Хохрякова - от Орджоникидзе до Профсоюзной.
«Дикие пробки на трассе Червишевский тракт из-за светофора на поворот в Комарово и мед город. Скоро не въехать не выехать из нового микрорайона», - отмечает подписчик тюменского паблика.
Между тем проблемы в движении транспортных средств наблюдаются по всему городу. Ситуацию усугубляют проблемы с парковками в центре. Автомобилистам сложно найти место для автомобиля и приходится «ездить кругами».