Автомобильные пробки все больше сковывают Тюмень

В пятницу, 12 июля, сервис Яндекс.Пробки зафиксировал 15 различных ограничений движения в областной столице около 16:00. Большая часть из них в центре города. Ближе к 17:00 в городе ожидаются традиционные многокилометровые пробки. Вечером в Тюмени закроют для движения участок улицы Хохрякова - от Орджоникидзе до Профсоюзной.