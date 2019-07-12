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Автомобильные пробки все больше сковывают Тюмень

12 июля 2019, 11:36
Фото: ЧС Тюмень
В Тюмени увеличиваются автомобильные пробки из-за ДТП, ограничений движения и проблем с парковками.
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Тюмень

В пятницу, 12 июля, сервис Яндекс.Пробки зафиксировал 15 различных ограничений движения в областной столице около 16:00. Большая часть из них в центре города. Ближе к 17:00 в городе ожидаются традиционные многокилометровые пробки. Вечером в Тюмени закроют для движения участок улицы Хохрякова - от Орджоникидзе до Профсоюзной.

Фото: Яндекс.Пробки

«Дикие пробки на трассе Червишевский тракт из-за светофора на поворот в Комарово и мед город. Скоро не въехать не выехать из нового микрорайона», - отмечает подписчик тюменского паблика.

Между тем проблемы в движении транспортных средств наблюдаются по всему городу. Ситуацию усугубляют проблемы с парковками в центре. Автомобилистам сложно найти место для автомобиля и приходится «ездить кругами».

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