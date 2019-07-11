Яхту Валаамского монастыря можно арендовать за 500 тыс. рублей

Представители компании отметили, что «Палладу» можно использовать для свадебных мероприятий, семейных торжеств, личных праздников и встречи делегаций бизнесменов. Между тем для данной услуги необходимы рекомендации, а будущих гостей судна пригласят на собеседование «с целью недопущения дискредитации». На яхте категорически запрещены шумные вечеринки, распитие спиртных напитков и неподобающее поведение. В 2019 году в сети распространились фото, где на яхте стоят молодые люди и распивают напитки, но представители РПЦ не стали комментировать данную ситуацию.