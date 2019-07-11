Яхту Валаамского монастыря можно арендовать за 500 тыс. рублей

По информации «Новых известий», на данный момент заключить договор аренды яхты нельзя. Журналисты смогли зафрахтовать судно на сайте «Рэдиссон Ройал».
Представители компании отметили, что «Палладу» можно использовать для свадебных мероприятий, семейных торжеств, личных праздников и встречи делегаций бизнесменов. Между тем для данной услуги необходимы рекомендации, а будущих гостей судна пригласят на собеседование «с целью недопущения дискредитации». На яхте категорически запрещены шумные вечеринки, распитие спиртных напитков и неподобающее поведение. В 2019 году в сети распространились фото, где на яхте стоят молодые люди и распивают напитки, но представители РПЦ не стали комментировать данную ситуацию.
Судно было построено в 2003 году и называется Timmerman 32. Его ориентировочная стоимость составляет 4 млн долларов. Заказчик – управделами президента РФ. Яхту выкупили представители корпорации «Лукойл» и передали монастырю.