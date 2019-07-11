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Тюменцы 11 июля смогут обменять километры на рубли

11 июля 2019, 04:45
Фото: «Стальной характер - АВТОГРАД»
Сегодня, 11 июля, в 11 часов на Цветном бульваре в Тюмени стартует благотворительная акция от организаторов полумарафона "Стальной характер - АВТОГРАД". Ее цель, собрать средства на поддержку спортсменов-колясочников Федерации спортивных бальных танцев Тюменской области.
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Тюмень

В рамках акции любой желающий сможет проверить свои спортивные навыки и пробежать на беговой дорожке, после чего пройденное расстояние пересчитают из расчета один метр – один рубль.

Мероприятие откроет чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира по спортивным танцам, Мисс Россия 2016 - Яна Добровольская. Она первой побежит по дорожке. По ее словам, бег - это инвестиция в себя, в свое здоровье.

Яна Добровольская призывает всех регулярно заниматься физической активностью. Кроме того, для нее участие в благотворительной акции станет еще одной возможностью подготовиться к полумарафону, который состоится в Тюмени 20 июля.

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#Новости#Тюменская область#Благотворительность#Тюмень#Наиль Каримов#Спорт
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