Тюменцы 11 июля смогут обменять километры на рубли

Мероприятие откроет чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира по спортивным танцам, Мисс Россия 2016 - Яна Добровольская. Она первой побежит по дорожке. По ее словам, бег - это инвестиция в себя, в свое здоровье.