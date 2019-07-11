Тюменцы 11 июля смогут обменять километры на рубли

В рамках акции любой желающий сможет проверить свои спортивные навыки и пробежать на беговой дорожке, после чего пройденное расстояние пересчитают из расчета один метр – один рубль.
Мероприятие откроет чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира по спортивным танцам, Мисс Россия 2016 - Яна Добровольская. Она первой побежит по дорожке. По ее словам, бег - это инвестиция в себя, в свое здоровье.
Яна Добровольская призывает всех регулярно заниматься физической активностью. Кроме того, для нее участие в благотворительной акции станет еще одной возможностью подготовиться к полумарафону, который состоится в Тюмени 20 июля.