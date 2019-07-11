Тюменские приставы во время рейда арестовали 19 машин

Автомобили должников обнаруживал в потоке комплекс фотовидеофиксации «Крис-П», в базу данных которого была выгружена информация о неплательщиках. После этого машину останавливали сотрудники ГИБДД, а судебные приставы, в свою очередь, проверяли автомобилистов на наличие долгов.