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Тюменские приставы во время рейда арестовали 19 машин

11 июля 2019, 04:28
Фото: УФССП по Тюменской области
В областной столице прошел очередной рейд, в ходе которого судебные приставы и сотрудники ГИБДД останавливали машины должников.
Сюжет
Тюмень

За первые два часа инспектора ГИБДД остановили более 180 машин, за рулем которых находились неплательщики по алиментам, кредитам и должники по ЖКХ.

Автомобили должников обнаруживал в потоке комплекс фотовидеофиксации «Крис-П», в базу данных которого была выгружена информация о неплательщиках. После этого машину останавливали сотрудники ГИБДД, а судебные приставы, в свою очередь, проверяли автомобилистов на наличие долгов.

Автомобилистам предлагали оплатить долги сразу. На месте было взыскано более полумиллиона рублей. Те, кто этого сделать не смог, отправлялись дальше пешком. 19 машин забрал эвакуатор. Самый большой долг составил 3 млн рублей.

Также в ходе рейда задержали водителя, который был лишен права управления за пьяную езду, но снова сел за руль.

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#Новости#Судебные приставы#Тюменская область#Должники#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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