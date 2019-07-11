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Тюменская область купит 22 новых автобуса для школьников за 95 млн рублей

11 июля 2019, 12:41
Фото: Википедия
Новые школьные автобусы появятся в ближайшее время в Тюменской области. 22 транспортных средства необходимы учебным заведениям после завершения процедуры объединения.

Для перевозки школьников планируется использовать российские автобусы ПАЗ, «Луидор» и КАВЗ. Ориентировочная стоимость транспортных средств составит почти 95 млн рублей.

Денежные средства выделяются в рамках нацпроекта «Образование». Кроме того, субсидии позволят капитально отремонтировать кровлю школы № 70. Для других учебных учреждений планируется закупить фурнитуру и мебель, оборудование для кабинетов и образовательных пространств. В рамках проекта «Современная школа» в сентябре пройдёт несколько мероприятий для детей.

Все расходы будут покрыты из средств федерального и областного бюджета в рамках ранее заключенных соглашений.

Дата публикации: 25 декабря 2019 года

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