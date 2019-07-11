Тюменская область купит 22 новых автобуса для школьников за 95 млн рублей

Денежные средства выделяются в рамках нацпроекта «Образование». Кроме того, субсидии позволят капитально отремонтировать кровлю школы № 70. Для других учебных учреждений планируется закупить фурнитуру и мебель, оборудование для кабинетов и образовательных пространств. В рамках проекта «Современная школа» в сентябре пройдёт несколько мероприятий для детей.