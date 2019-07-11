Тюменская область купит 22 новых автобуса для школьников за 95 млн рублей

Для перевозки школьников планируется использовать российские автобусы ПАЗ, «Луидор» и КАВЗ. Ориентировочная стоимость транспортных средств составит почти 95 млн рублей.
Денежные средства выделяются в рамках нацпроекта «Образование». Кроме того, субсидии позволят капитально отремонтировать кровлю школы № 70. Для других учебных учреждений планируется закупить фурнитуру и мебель, оборудование для кабинетов и образовательных пространств. В рамках проекта «Современная школа» в сентябре пройдёт несколько мероприятий для детей.
Все расходы будут покрыты из средств федерального и областного бюджета в рамках ранее заключенных соглашений.
Дата публикации: 25 декабря 2019 года